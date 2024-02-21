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Порту
21.02.2024 22:00 - : -
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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 05:54 |
47
0

Порту – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

21 февраля 2024, 05:54 |
47
0
Порту – Арсенал. Текстовая трансляция матча

В среду, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором будут играть лиссабонский «Порту» против лондонского «Арсенала». Игра пройдет в Лиссабоне (Португалия) на поле стадиона «Драгау», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Порту» в своей группе пропустил вперед «Барселону», но в споре с донецким «Шахтером» за второе место уверенно обыграл «горняков» в обоих матчах. В чемпионате команда пытается догнать «Спортинг» и «Бенфику», но вряд ли это ей удастся.

«Арсенал» выиграл свою группу, а в национальном первенстве вместе с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» образует тройку команд, которые разыграют в этом сезоне чемпионский титул, хотя как раз «канониры» пока еще не считаются фаворитами в этой борьбе. Пожалуй, приоритетнее для команды внутреннее чемпионство, но и в Лиге чемпионов болельщики уже заждались громких побед, поэтому очевидно, что Зинченко и компания не будут экономить силы в этом турнире.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Порту» – «Арсенал» в украинской версии сайта.

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Арсенал Лондон Лига чемпионов Порту прогнозы на футбол текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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