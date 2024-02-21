ФОТО. Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе Реала
Бельгийский голкипер на пути к полному восстановлению
Многолетний основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа сегодня тренировался в общей группе мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.
Это была первая полноценная тренировка для Куртуа с тех пор, как 31-летний голкипер сборной Бельгии порвал крестообразные связки колена в августе прошлого года, за несколько дней до старта сезона.
Напомним, возвращение Тибо Куртуа в игру ожидается в уже марте. В его отсутствие место основного голкипера «Реала» в борьбе с Кепой Аррисабалагой сумел завоевать украинец Андрей Лунин.
❗️Just In: Thibaut Courtois is back in training with the team after 6 months. pic.twitter.com/F1AE6xcKzA— Madrid Universal (@MadridUniversal) February 21, 2024
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У нас з Луніним ще великі плани на два місяці. Сиди собі, лікуйся.Вони з ним зараз поквапляться, виставлять, а потім швидко знову зламається. Завжди при всіх серйозних травмах кажуть, що треба не квапитися з поверненням, навіть якщо гравець відчуває, що все окей.В любому випадку його тіло і вік не витримують такі навантаження. І навіть якщо повернеться, то через якийсь час знову травмується. Потім розуміє, що не тягне і піде кудись в Аравію. Ну або буде сидіти по лазаретах.