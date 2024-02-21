Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе Реала
Испания
21 февраля 2024, 19:09 |
1053
2

ФОТО. Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе Реала

Бельгийский голкипер на пути к полному восстановлению

21 февраля 2024, 19:09 |
1053
2
ФОТО. Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Многолетний основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа сегодня тренировался в общей группе мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.

Это была первая полноценная тренировка для Куртуа с тех пор, как 31-летний голкипер сборной Бельгии порвал крестообразные связки колена в августе прошлого года, за несколько дней до старта сезона.

Напомним, возвращение Тибо Куртуа в игру ожидается в уже марте. В его отсутствие место основного голкипера «Реала» в борьбе с Кепой Аррисабалагой сумел завоевать украинец Андрей Лунин.

По теме:
Сыграет против Марселя? Пушич высказался о травме Степаненко
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Легкая атлетика. Бех-Романчук досрочно завершила зимний сезон
Тибо Куртуа Реал Мадрид фото травма травма колена
Источник Twitter
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко – out. Известны все участницы 1/8 финала на турнире в Дубае
Теннис | 20 февраля 2024, 21:05 3
Соболенко – out. Известны все участницы 1/8 финала на турнире в Дубае
Соболенко – out. Известны все участницы 1/8 финала на турнире в Дубае

Элина Свитолина одержала еще одну победу

Цыганков отреагировал на последние неудачи Жироны в Ла Лиге
Футбол | 21 февраля 2024, 17:46 0
Цыганков отреагировал на последние неудачи Жироны в Ла Лиге
Цыганков отреагировал на последние неудачи Жироны в Ла Лиге

У каталонского клуба серия без побед достигла уже трех матчей

Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
Теннис | 21.02.2024, 16:30
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
Футбол | 20.02.2024, 18:34
ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Футбол | 20.02.2024, 22:37
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Чувак, ти ж обіцяв тільки в травні. Не роби таке
У нас з Луніним ще великі плани на два місяці. Сиди собі, лікуйся.Вони з ним зараз поквапляться, виставлять, а потім швидко знову зламається. Завжди при всіх серйозних травмах кажуть, що треба не квапитися з поверненням, навіть якщо гравець відчуває, що все окей.В любому випадку його тіло і вік не витримують такі навантаження. І навіть якщо повернеться, то через якийсь час знову травмується.   Потім розуміє, що не тягне і піде кудись в Аравію. Ну або буде сидіти по лазаретах.
Ответить
+2
Владислав Рейский
торба нашему, если все ок будет
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
20.02.2024, 14:20 14
Теннис
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
19.02.2024, 17:08 3
Бокс
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
19.02.2024, 17:35
Биатлон
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
19.02.2024, 22:50 1
Футбол
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
20.02.2024, 19:59 6
Бокс
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
20.02.2024, 09:55
Футбол
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
20.02.2024, 12:54 5
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
Как выглядит таблица АПЛ после того, как все команды сыграли 25 матчей?
21.02.2024, 08:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем