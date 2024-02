ФОТО. Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе Реала

Многолетний основной голкипер «Реала» Тибо Куртуа сегодня тренировался в общей группе мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.

Это была первая полноценная тренировка для Куртуа с тех пор, как 31-летний голкипер сборной Бельгии порвал крестообразные связки колена в августе прошлого года, за несколько дней до старта сезона.

Напомним, возвращение Тибо Куртуа в игру ожидается в уже марте. В его отсутствие место основного голкипера «Реала» в борьбе с Кепой Аррисабалагой сумел завоевать украинец Андрей Лунин.

❗️Just In: Thibaut Courtois is back in training with the team after 6 months. pic.twitter.com/F1AE6xcKzA