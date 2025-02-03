Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Нидерландов. Аякс переиграл Фейеноорд, ПСВ потерял очки
Чемпионат Нидерландов
Виллем-II
02.02.2025 21:00 – FT 0 : 2
АЗ Алкмаар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
03 февраля 2025, 05:44 | Обновлено 03 февраля 2025, 05:45
94
0

Чемпионат Нидерландов. Аякс переиграл Фейеноорд, ПСВ потерял очки

Состоялся 21-й тур чемпионата Нидерландов по футболу

03 февраля 2025, 05:44 | Обновлено 03 февраля 2025, 05:45
94
0
Чемпионат Нидерландов. Аякс переиграл Фейеноорд, ПСВ потерял очки
Getty Images/Global Images Ukraine

С 31 января по 2 февраля был проведен 21-й тур чемпионата Нидерландов.

Центральное противостояние тура между клубами «Аякс» и «Фейеноорд» завершилось победой первых в один мяч – 2:1.

Лидер национального первенства ПСВ неожиданно потерял пункты в игре с командой «НЭК Неймеген». Финальный счёт встречи 3:3.

АЗ Алкмарт, претендующий на медали чемпионата, одолел «Виллем II» и уберег ворота сухими – 2:0.

Чемпионат Нидерландов. 21-й тур, 31 января – 2 февраля

  • 31.01. 21:00. «НАК Бреда» – «Хераклес» – 1:1
  • 01.02. 19:45. «Зволлое» – «Утрехт» – 3:3
  • 01.02. 21:00. «Херенвен» – «Фортун» Ситтард – 2:2
  • 01.02. 22:00. «НЕК Неймеген» – ПСВ – 3:3
  • 02.02. 13:15. «Алмере Сити» – «Валвейк» – 1:4
  • 02.02. 15:30. «Гоу Эхед Иглс» – «Твенте» – 2:2
  • 02.02. 15:30. «Аякс» – «Фейеноорд» – 2:1
  • 02.02. 17:45. «Спарта» Роттердаме – «Гронинген» – 1:0
  • 02.02. 21:00. «Виллем II» – АЗ Алкмар – 0:2

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 21 16 2 3 68 - 23 50
2 Аякс 20 15 3 2 43 - 18 48
3 Утрехт 21 12 6 3 40 - 33 42
4 АЗ Алкмаар 21 11 4 6 36 - 21 37
5 Фейеноорд 20 10 6 4 43 - 26 36
6 Твенте 20 10 5 5 41 - 27 35
7 Гоу Эхед Иглс 20 9 5 6 37 - 30 32
8 Фортуна Ситтард 21 7 5 9 29 - 38 26
9 НАК Бреда 21 8 2 11 26 - 36 26
10 Херенвен 21 7 4 10 23 - 38 25
11 НЕК Неймеген 20 7 3 10 31 - 28 24
12 Зволле 21 6 6 9 26 - 32 24
13 Виллем-II 21 6 5 10 24 - 30 23
14 Хераклес 21 4 9 8 24 - 37 21
15 Гронинген 21 5 6 10 17 - 30 21
16 Спарта Роттердам 21 4 8 9 19 - 29 20
17 РКК Валвейк 21 3 5 13 26 - 45 14
18 Алмере Сити 20 2 4 14 11 - 43 10
Полная таблица

По теме:
Бразильский хавбек отказался переходить в Металлист 1925
Скандал в Нидерландах. Команда легенды АПЛ играла в футбол 12 на 11
Венгерские болельщики в форме стюардов устроили драку с фанатами АЗ
Твенте Гронинген Херенвен НЕК Неймеген АЗ Алкмаар Утрехт Хераклес Алмере Сити Спарта Роттердам Аякс Зволле чемпионат Нидерландов по футболу Виллем II Фейеноорд НАК Бреда ПСВ Гоу Эхед Иглс Фортуна Ситтард Валвейк
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
Футбол | 03 февраля 2025, 05:15 1
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта

В ближайшее время испанец подпишет с каталонцами новый контракт

Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Теннис | 02 февраля 2025, 17:22 61
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце

Даяна в трех сетах проиграла Екатерине Александровой в финале пятисотника

Нужна продажа. Шахтер следит за экс-игроком дортмундской Боруссии
Футбол | 02.02.2025, 23:36
Нужна продажа. Шахтер следит за экс-игроком дортмундской Боруссии
Нужна продажа. Шахтер следит за экс-игроком дортмундской Боруссии
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Теннис | 02.02.2025, 19:25
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
Футбол | 02.02.2025, 08:20
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
ВИДЕО. Невеста игрока Шахтера сделала топ-фотосессию в прозрачном белье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
Паоло Мальдини ответил, кто является лучшим футболистом в истории
01.02.2025, 00:57
Футбол
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
01.02.2025, 08:48 5
Бокс
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
На одного хорошего вратаря стало меньше. И на одного больше
01.02.2025, 08:00 31
Футбол
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
01.02.2025, 09:51
Бокс
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58 1
Бокс
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
01.02.2025, 09:01 4
Футбол
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
01.02.2025, 10:07 9
Футбол
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем