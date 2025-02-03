02.02.2025 21:00 – FT 0 : 2
Нидерланды03 февраля 2025, 05:44 | Обновлено 03 февраля 2025, 05:45
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Чемпионат Нидерландов. Аякс переиграл Фейеноорд, ПСВ потерял очки
Состоялся 21-й тур чемпионата Нидерландов по футболу
03 февраля 2025, 05:44 | Обновлено 03 февраля 2025, 05:45
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С 31 января по 2 февраля был проведен 21-й тур чемпионата Нидерландов.
Центральное противостояние тура между клубами «Аякс» и «Фейеноорд» завершилось победой первых в один мяч – 2:1.
Лидер национального первенства ПСВ неожиданно потерял пункты в игре с командой «НЭК Неймеген». Финальный счёт встречи 3:3.
АЗ Алкмарт, претендующий на медали чемпионата, одолел «Виллем II» и уберег ворота сухими – 2:0.
Чемпионат Нидерландов. 21-й тур, 31 января – 2 февраля
- 31.01. 21:00. «НАК Бреда» – «Хераклес» – 1:1
- 01.02. 19:45. «Зволлое» – «Утрехт» – 3:3
- 01.02. 21:00. «Херенвен» – «Фортун» Ситтард – 2:2
- 01.02. 22:00. «НЕК Неймеген» – ПСВ – 3:3
- 02.02. 13:15. «Алмере Сити» – «Валвейк» – 1:4
- 02.02. 15:30. «Гоу Эхед Иглс» – «Твенте» – 2:2
- 02.02. 15:30. «Аякс» – «Фейеноорд» – 2:1
- 02.02. 17:45. «Спарта» Роттердаме – «Гронинген» – 1:0
- 02.02. 21:00. «Виллем II» – АЗ Алкмар – 0:2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|21
|16
|2
|3
|68 - 23
|50
|2
|Аякс
|20
|15
|3
|2
|43 - 18
|48
|3
|Утрехт
|21
|12
|6
|3
|40 - 33
|42
|4
|АЗ Алкмаар
|21
|11
|4
|6
|36 - 21
|37
|5
|Фейеноорд
|20
|10
|6
|4
|43 - 26
|36
|6
|Твенте
|20
|10
|5
|5
|41 - 27
|35
|7
|Гоу Эхед Иглс
|20
|9
|5
|6
|37 - 30
|32
|8
|Фортуна Ситтард
|21
|7
|5
|9
|29 - 38
|26
|9
|НАК Бреда
|21
|8
|2
|11
|26 - 36
|26
|10
|Херенвен
|21
|7
|4
|10
|23 - 38
|25
|11
|НЕК Неймеген
|20
|7
|3
|10
|31 - 28
|24
|12
|Зволле
|21
|6
|6
|9
|26 - 32
|24
|13
|Виллем-II
|21
|6
|5
|10
|24 - 30
|23
|14
|Хераклес
|21
|4
|9
|8
|24 - 37
|21
|15
|Гронинген
|21
|5
|6
|10
|17 - 30
|21
|16
|Спарта Роттердам
|21
|4
|8
|9
|19 - 29
|20
|17
|РКК Валвейк
|21
|3
|5
|13
|26 - 45
|14
|18
|Алмере Сити
|20
|2
|4
|14
|11 - 43
|10
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