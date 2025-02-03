Чемпионат Нидерландов. Аякс переиграл Фейеноорд, ПСВ потерял очки

С 31 января по 2 февраля был проведен 21-й тур чемпионата Нидерландов.

Центральное противостояние тура между клубами «Аякс» и «Фейеноорд» завершилось победой первых в один мяч – 2:1.

Лидер национального первенства ПСВ неожиданно потерял пункты в игре с командой «НЭК Неймеген». Финальный счёт встречи 3:3.

АЗ Алкмарт, претендующий на медали чемпионата, одолел «Виллем II» и уберег ворота сухими – 2:0.

Чемпионат Нидерландов. 21-й тур, 31 января – 2 февраля

31.01. 21:00. «НАК Бреда» – «Хераклес» – 1:1

01.02. 19:45. «Зволлое» – «Утрехт» – 3:3

01.02. 21:00. «Херенвен» – «Фортун» Ситтард – 2:2

01.02. 22:00. «НЕК Неймеген» – ПСВ – 3:3

02.02. 13:15. «Алмере Сити» – «Валвейк» – 1:4

02.02. 15:30. «Гоу Эхед Иглс» – «Твенте» – 2:2

02.02. 15:30. «Аякс» – «Фейеноорд» – 2:1

02.02. 17:45. «Спарта» Роттердаме – «Гронинген» – 1:0

02.02. 21:00. «Виллем II» – АЗ Алкмар – 0:2

Турнирная таблица