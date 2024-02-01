Реал доволен восстановлением Куртуа. Основной вратарь скоро вернется
В клубе рассчитывают увидеть игрока на поле уже в марте
По информации испанских СМИ, «Реал» доволен тем, как проходит восстановление вратаря Тибо Куртуа после тяжелой травмы колена.
Если ранее считалось, что бельгийский кипер не вернется на поле в этом сезоне, то сейчас сроки возвращения Куртуа сдвинулись на середину или конец марта. Вместе с ним должен восстановиться и защитник Эдер Милитао.
Ранее Куртуа уже объявил, что не сыграет на Евро-2024. Возможно, быстрое восстановление может изменить его решение по поводу чемпионата Европы.
Пока Куртуа восстанавливается, обязанности основного вратаря делят Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага.
Еще один травмированный, Давид Алаба, сможет восстановиться только к старту подготовки к новому сезону.
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