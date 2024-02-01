Реал доволен восстановлением Куртуа. Основной вратарь скоро вернется

По информации испанских СМИ, «Реал» доволен тем, как проходит восстановление вратаря Тибо Куртуа после тяжелой травмы колена.

Если ранее считалось, что бельгийский кипер не вернется на поле в этом сезоне, то сейчас сроки возвращения Куртуа сдвинулись на середину или конец марта. Вместе с ним должен восстановиться и защитник Эдер Милитао.

Ранее Куртуа уже объявил, что не сыграет на Евро-2024. Возможно, быстрое восстановление может изменить его решение по поводу чемпионата Европы.

Пока Куртуа восстанавливается, обязанности основного вратаря делят Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага.

Еще один травмированный, Давид Алаба, сможет восстановиться только к старту подготовки к новому сезону.