Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал доволен восстановлением Куртуа. Основной вратарь скоро вернется
Испания
01 февраля 2024, 18:30 | Обновлено 01 февраля 2024, 18:44
596
0

Реал доволен восстановлением Куртуа. Основной вратарь скоро вернется

В клубе рассчитывают увидеть игрока на поле уже в марте

01 февраля 2024, 18:30 | Обновлено 01 февраля 2024, 18:44
596
0
Реал доволен восстановлением Куртуа. Основной вратарь скоро вернется
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

По информации испанских СМИ, «Реал» доволен тем, как проходит восстановление вратаря Тибо Куртуа после тяжелой травмы колена.

Если ранее считалось, что бельгийский кипер не вернется на поле в этом сезоне, то сейчас сроки возвращения Куртуа сдвинулись на середину или конец марта. Вместе с ним должен восстановиться и защитник Эдер Милитао.

Ранее Куртуа уже объявил, что не сыграет на Евро-2024. Возможно, быстрое восстановление может изменить его решение по поводу чемпионата Европы.

Пока Куртуа восстанавливается, обязанности основного вратаря делят Андрей Лунин и Кепа Аррисабалага.

Еще один травмированный, Давид Алаба, сможет восстановиться только к старту подготовки к новому сезону.

По теме:
Не обидели. Экс-тренер Волошина прокомментировал зарплату украинца в Реале
Хавбек Жироны: «Еще рано радоваться, февраль будет очень сложным»
Обидчик Шахтера может стать главным тренером Барселоны
Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Футбол | 31 января 2024, 21:13 14
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын
Шевченко рассказал, за какую национальную сборную будет играть его сын

Андрей хочет, чтобы его сын выступал за сборную Украины

ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
Бокс | 01 февраля 2024, 14:28 6
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков
ФОТО. «Спасибо за украинцев». Залужный поздравил семью Усиков

Четвертый ребенок в семье Усиков

ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта
Футбол | 31.01.2024, 19:40
ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта
ВИДЕО. Волошин прибыл в офис мадридского Реала для подписания контракта
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Футбол | 01.02.2024, 07:10
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Почеттино дал оценку важности промаха Мудрика в матче с Ливерпулем
Виноват тренер? Соль рассказал, почему у него не вышло заиграть в Динамо
Футбол | 01.02.2024, 17:54
Виноват тренер? Соль рассказал, почему у него не вышло заиграть в Динамо
Виноват тренер? Соль рассказал, почему у него не вышло заиграть в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
ЯСТРЕМСКАЯ: Победа над Азаренко важна не только для меня, но и для Украины
01.02.2024, 11:15 1
Теннис
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
У кого 9.1? Стала известна оценка Мудрика за матч АПЛ Ливерпуль – Челси
01.02.2024, 01:40 7
Футбол
Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком
Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком
30.01.2024, 20:02 3
Бокс
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика дал прогноз на исход поединка украинца с Фьюри
30.01.2024, 17:40 1
Бокс
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
Легенда АПЛ высказался о Зинченко после матча с Ноттингем Форест
31.01.2024, 10:30 39
Футбол
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
30.01.2024, 17:48 184
Футбол
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
31.01.2024, 07:20 10
Футбол
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
Стало известно, почему Артета разговаривал с Зинченко после игры Арсенала
31.01.2024, 07:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем