Взял советы у Гвардиолы? Тренер Михайлюка посетил тренировку Ман Сити

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла посетил тренировку действующих чемпионов Англии «Манчестер Сити».

Специалист пообщался с наставником «МС» Жузепом Гвардиолою, а также сделал совместные фото.

Баскетбольный тренер также присутствовал на тренировке команды.

Напомним, что за «кельтов» играет украинский баскетболист Святослав Михайлюк. «Бостон» с показателем 43–12 занимает первое место в Восточной конференции НБА.

35-летний Маззулла возглавил «Селтикс» летом 2022 года.

When Joe Mazzulla came to visit 🙌@celtics 🏀 pic.twitter.com/4S0zvA4syn