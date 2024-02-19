Взял советы у Гвардиолы? Тренер Михайлюка посетил тренировку Ман Сити
Джо Маззулла прехал в гости к чемпионам Англии
Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла посетил тренировку действующих чемпионов Англии «Манчестер Сити».
Специалист пообщался с наставником «МС» Жузепом Гвардиолою, а также сделал совместные фото.
Баскетбольный тренер также присутствовал на тренировке команды.
Напомним, что за «кельтов» играет украинский баскетболист Святослав Михайлюк. «Бостон» с показателем 43–12 занимает первое место в Восточной конференции НБА.
35-летний Маззулла возглавил «Селтикс» летом 2022 года.
When Joe Mazzulla came to visit 🙌@celtics 🏀 pic.twitter.com/4S0zvA4syn— Manchester City (@ManCity) February 18, 2024
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