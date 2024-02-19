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НБА
19 февраля 2024, 04:27 | Обновлено 19 февраля 2024, 05:15
74
0

Взял советы у Гвардиолы? Тренер Михайлюка посетил тренировку Ман Сити

Джо Маззулла прехал в гости к чемпионам Англии

19 февраля 2024, 04:27 | Обновлено 19 февраля 2024, 05:15
74
0
Взял советы у Гвардиолы? Тренер Михайлюка посетил тренировку Ман Сити
twitter.com/ManCity. Джо Маззулла и Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла посетил тренировку действующих чемпионов Англии «Манчестер Сити».

Специалист пообщался с наставником «МС» Жузепом Гвардиолою, а также сделал совместные фото.

Баскетбольный тренер также присутствовал на тренировке команды.

Напомним, что за «кельтов» играет украинский баскетболист Святослав Михайлюк. «Бостон» с показателем 43–12 занимает первое место в Восточной конференции НБА.

35-летний Маззулла возглавил «Селтикс» летом 2022 года.

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Источник Sport.ua
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