Кейн превзошел еще одно бомбардирское достижение Холанда в Бундеслиге
Гарри продолжает забивать, но это не приносит успеха его команде
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поразил ворота «Бохума» в 22-м туре Бундеслиги (2:3), чем довел свой бомбардирский показатель до 25 голов в первых 22 матчах чемпионата Германии.
Английский форвард быстрее всех забил 25 голов в Бундеслиге. Ранее рекорд принадлежал Эрлингу Холанду (25 матчей).
Отметим, что Гарри продолжает уверенно лидировать в списке бомбардиров Бундеслиги текущего сезона, но его команда уже на 8 очков отстала от лидирующего «Байера».
25 - Harry Kane scored his 25th goal in his 22nd Bundesliga game - the fewest games any player has played in the competition to reach 25 goals. Giant. #BOCFCB pic.twitter.com/s7RAkADwTJ— OptaFranz (@OptaFranz) February 18, 2024
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