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Германия
18 февраля 2024, 21:03 | Обновлено 18 февраля 2024, 21:28
1745
0

Кейн превзошел еще одно бомбардирское достижение Холанда в Бундеслиге

Гарри продолжает забивать, но это не приносит успеха его команде

18 февраля 2024, 21:03 | Обновлено 18 февраля 2024, 21:28
1745
0
Кейн превзошел еще одно бомбардирское достижение Холанда в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поразил ворота «Бохума» в 22-м туре Бундеслиги (2:3), чем довел свой бомбардирский показатель до 25 голов в первых 22 матчах чемпионата Германии.

Английский форвард быстрее всех забил 25 голов в Бундеслиге. Ранее рекорд принадлежал Эрлингу Холанду (25 матчей).

Отметим, что Гарри продолжает уверенно лидировать в списке бомбардиров Бундеслиги текущего сезона, но его команда уже на 8 очков отстала от лидирующего «Байера».

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Бохум чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн Бохум - Бавария Бавария
Источник Opta
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