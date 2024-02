Кейн превзошел еще одно бомбардирское достижение Холанда в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поразил ворота «Бохума» в 22-м туре Бундеслиги (2:3), чем довел свой бомбардирский показатель до 25 голов в первых 22 матчах чемпионата Германии.

Английский форвард быстрее всех забил 25 голов в Бундеслиге. Ранее рекорд принадлежал Эрлингу Холанду (25 матчей).

Отметим, что Гарри продолжает уверенно лидировать в списке бомбардиров Бундеслиги текущего сезона, но его команда уже на 8 очков отстала от лидирующего «Байера».

25 - Harry Kane scored his 25th goal in his 22nd Bundesliga game - the fewest games any player has played in the competition to reach 25 goals. Giant. #BOCFCB pic.twitter.com/s7RAkADwTJ