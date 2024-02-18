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Чемпионат Германии
Бохум
18.02.2024 18:30 – FT 3 : 2
Бавария
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Германия
18 февраля 2024, 20:47 | Обновлено 18 февраля 2024, 21:28
2229
6

Крутое пике. Бавария проиграла 3-й матч подряд, уступив Бохуму

«Байер» оторвался в чемпионате уже на 8 очков

18 февраля 2024, 20:47 | Обновлено 18 февраля 2024, 21:28
2229
6
Крутое пике. Бавария проиграла 3-й матч подряд, уступив Бохуму
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 22-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Бавария» на выезде проиграла «Бохуму», хотя и забила первой.

На 78-й минуте Дайо Упамекано получил вторую желтую карточку и мюнхенцы доигрывали в меньшинстве.

Ранее «Бавария» проиграла «Байеру» в чемпионате и «Лацио» в Лиге чемпионов. Команда Хаби Алонсо оторвалась в турнирной таблице Бундеслиги уже на 8 очков.

Гарри Кейн забил второй гол своей команды и с 25 забитыми мячами продолжает уверенно возглавлять список лучших бомбардиров лиги.

Чемпионат Германии. 22-й тур

«Бохум» – «Бавария» – 3:2
Голы: Асано (38), Шлоттербек (44), пенальти Штегер (85) – Мусиала (14), Кейн (87)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник: В ближайшее время в Баварии решат, оставлять ли Тухеля
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Дайо Упамекано Бохум Бохум - Бавария чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн Бавария
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Pavel_i_CO
Прокляття Кейна. Він ніколи не виграє серйозних трофеїв 
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+5
February 30
Просто Бавария временно стала нормальной командой.
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+5
PUMA
Ну или Тухлый сейчас сам опередит руководство и объявит об отставке,или завтра его выкинет руководство 
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+5
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Перець
Тухляш пакуй чемодани 
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+3
pol-55
Знову як з Лаціо Тухля вивів того негра,маючи досвідченого Даєра,котрий вийшовши стабілізував гру в захисті,а взагалі то Тухель правий поки гравці не перестануть ігнорити Гаррі не буде команди,той же Сане(недаром Пеп його позбавився)добре технічний ,але не забивний висновок дивлячись в цьому сезоні Бундес лігу,та й в цьому матчі шульга з такої позиції не забивати,коротше там заздрощі немає клімату не має гри.  
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+2
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