Крутое пике. Бавария проиграла 3-й матч подряд, уступив Бохуму

Состоялся матч 22-го тура чемпионата Германии по футболу.

«Бавария» на выезде проиграла «Бохуму», хотя и забила первой.

На 78-й минуте Дайо Упамекано получил вторую желтую карточку и мюнхенцы доигрывали в меньшинстве.

Ранее «Бавария» проиграла «Байеру» в чемпионате и «Лацио» в Лиге чемпионов. Команда Хаби Алонсо оторвалась в турнирной таблице Бундеслиги уже на 8 очков.

Гарри Кейн забил второй гол своей команды и с 25 забитыми мячами продолжает уверенно возглавлять список лучших бомбардиров лиги.

Чемпионат Германии. 22-й тур

«Бохум» – «Бавария» – 3:2

Голы: Асано (38), Шлоттербек (44), пенальти Штегер (85) – Мусиала (14), Кейн (87)

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