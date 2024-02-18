Крутое пике. Бавария проиграла 3-й матч подряд, уступив Бохуму
«Байер» оторвался в чемпионате уже на 8 очков
Состоялся матч 22-го тура чемпионата Германии по футболу.
«Бавария» на выезде проиграла «Бохуму», хотя и забила первой.
На 78-й минуте Дайо Упамекано получил вторую желтую карточку и мюнхенцы доигрывали в меньшинстве.
Ранее «Бавария» проиграла «Байеру» в чемпионате и «Лацио» в Лиге чемпионов. Команда Хаби Алонсо оторвалась в турнирной таблице Бундеслиги уже на 8 очков.
Гарри Кейн забил второй гол своей команды и с 25 забитыми мячами продолжает уверенно возглавлять список лучших бомбардиров лиги.
Чемпионат Германии. 22-й тур
«Бохум» – «Бавария» – 3:2
Голы: Асано (38), Шлоттербек (44), пенальти Штегер (85) – Мусиала (14), Кейн (87)
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