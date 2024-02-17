ВИДЕО. Рыбакина наступила на ракетку во время розыгрыша против Свентек
Не часто такое можно увидеть в исполнении топовых теннисисток
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).
В финале полька в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4) за 2 часа и 20 минут со счетом 7:6, 6:2.
В одном из розыгрышей Рыбакина наступила на ракетку после того, как успешно отбила мощный удар Иги. Однако поинт представительница Казахстана все равно проиграла – Свентек забила мяч в правую часть корта.
ВИДЕО. Рыбакина наступила на ракетку во время розыгрыша против Свентек
She stepped on the racquet 😭😭 pic.twitter.com/4IZgJiIiJO— LorenaPopa 🕵️♀️🎾 (@popalorena) February 17, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сборная Италии провалила гонку
Ига в двух сетах выиграла у Елены в финале соревнований WTA 1000 в Катаре