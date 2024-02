Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале полька в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4) за 2 часа и 20 минут со счетом 7:6, 6:2.

В одном из розыгрышей Рыбакина наступила на ракетку после того, как успешно отбила мощный удар Иги. Однако поинт представительница Казахстана все равно проиграла – Свентек забила мяч в правую часть корта.

ВИДЕО. Рыбакина наступила на ракетку во время розыгрыша против Свентек

She stepped on the racquet 😭😭 pic.twitter.com/4IZgJiIiJO