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WTA
17 февраля 2024, 23:35 | Обновлено 17 февраля 2024, 23:38
211
0

ВИДЕО. Рыбакина наступила на ракетку во время розыгрыша против Свентек

Не часто такое можно увидеть в исполнении топовых теннисисток

17 февраля 2024, 23:35 | Обновлено 17 февраля 2024, 23:38
211
0
ВИДЕО. Рыбакина наступила на ракетку во время розыгрыша против Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В финале полька в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4) за 2 часа и 20 минут со счетом 7:6, 6:2.

В одном из розыгрышей Рыбакина наступила на ракетку после того, как успешно отбила мощный удар Иги. Однако поинт представительница Казахстана все равно проиграла – Свентек забила мяч в правую часть корта.

ВИДЕО. Рыбакина наступила на ракетку во время розыгрыша против Свентек

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Ига Свёнтек Елена Рыбакина видео WTA Доха
Источник Sport.ua
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