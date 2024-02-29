Англия29 февраля 2024, 02:46 | Обновлено 29 февраля 2024, 03:06
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Брентфорд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 марта в 17:00 матч чемпионата Англии
29 февраля 2024, 02:46 | Обновлено 29 февраля 2024, 03:06
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В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Брентфорд – ЧелсиСмотреть трансляцию
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