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Чемпионат Англии
Брентфорд
02.03.2024 17:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 февраля 2024, 02:46 | Обновлено 29 февраля 2024, 03:06
19
0

Брентфорд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 марта в 17:00 матч чемпионата Англии

29 февраля 2024, 02:46 | Обновлено 29 февраля 2024, 03:06
19
0
Брентфорд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Брентфорд – Челси
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Источник Sport.ua
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