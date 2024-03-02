В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Матч завершился со счётом 2:2.

Полузащитник «Брентфорда» Егор Яромлюк начал матч в запасе и появился на поле на 87-й минуте – впервые за четыре матча. Вингер «Челси» Михаил Мудрик также начал игру в запасе, но вышел на поле на 71-й минуте. Оба игрока результативными действиями не отметились.

Ничью «Челси» принес центральный защитник Аксель Дисаси на 83-й минуте.

АПЛ. 27-й тур, 2 марта.

Брентфорд – Челси – 2:2

Голы: Расмуссен, 50, Висса, 69 – Джексон, 35, Дисасси, 83.

Видеообзор матча