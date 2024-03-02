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Чемпионат Англии
Брентфорд
02.03.2024 17:00 – FT 2 : 2
Челси
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Англия
02 марта 2024, 20:42 |
1202
4

Брентфорд – Челси – 2:2. Как Мудрик против Ярмолюка играл. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 27-го тура АПЛ

02 марта 2024, 20:42 |
1202
4
Брентфорд – Челси – 2:2. Как Мудрик против Ярмолюка играл. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Матч завершился со счётом 2:2.

Полузащитник «Брентфорда» Егор Яромлюк начал матч в запасе и появился на поле на 87-й минуте – впервые за четыре матча. Вингер «Челси» Михаил Мудрик также начал игру в запасе, но вышел на поле на 71-й минуте. Оба игрока результативными действиями не отметились.

Ничью «Челси» принес центральный защитник Аксель Дисаси на 83-й минуте.

АПЛ. 27-й тур, 2 марта.

Брентфорд – Челси – 2:2

Голы: Расмуссен, 50, Висса, 69 – Джексон, 35, Дисасси, 83.

Видеообзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Дисаси (Челси).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Мадс Роэрслев (Брентфорд).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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Аксель Дисаси чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига лучший игрок Михаил Мудрик Челси Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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_Tor78nado99rly_
Почеттіно так нічого і не зрозумів.
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0
Boodya
9 хвилин грали один проти одного
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