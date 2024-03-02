Брентфорд – Челси – 2:2. Как Мудрик против Ярмолюка играл. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 27-го тура АПЛ
В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Челси».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити». Матч завершился со счётом 2:2.
Полузащитник «Брентфорда» Егор Яромлюк начал матч в запасе и появился на поле на 87-й минуте – впервые за четыре матча. Вингер «Челси» Михаил Мудрик также начал игру в запасе, но вышел на поле на 71-й минуте. Оба игрока результативными действиями не отметились.
Ничью «Челси» принес центральный защитник Аксель Дисаси на 83-й минуте.
АПЛ. 27-й тур, 2 марта.
Брентфорд – Челси – 2:2
Голы: Расмуссен, 50, Висса, 69 – Джексон, 35, Дисасси, 83.
Видеообзор матча
События матча
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