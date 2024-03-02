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Чемпионат Англии
Брентфорд
02.03.2024 17:00 – 3 0 : 0
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 марта 2024, 17:00 |
844
0

Брентфорд – Челси. Ярмолюк и Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 2 марта в 17:00 матч чемпионата Англии

02 марта 2024, 17:00 |
844
0
Брентфорд – Челси. Ярмолюк и Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Брентфорд – Челси
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Трансляция матча В эфире

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Брентфорд Михаил Мудрик смотреть онлайн Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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