В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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