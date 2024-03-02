2 марта на «Брентфорд Комьюнити» пройдет матч 27-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брентфорд» сыграет против «Челси». Поединок начнется в 17:00 по киевсскому времени.

Брентфорд

Команда проводит третий сезон в АПЛ. И он получается для нее самым сложным. Поражений намного больше, и с трудом удается держаться примерно на уровне 1 очко в 1-м туре. Благо, что сейчас хватает в дивизионе еще более слабых участников, и даже с такими показателями можно поглядывать на борьбу за выживание хоть немного, но свысока. Кроме того, не зря ждали Айвена Тоуни, что, будучи уличенным в ставках, был дисквалифицирован 9 месяцев. Но, вернувшись в январе, показал, что не утратил нюх и навыки бомбардира, и много забивает. Да, не всегда этого хватает для побед пчелок. Впрочем, удалось в январе перестрелять Ноттингем Форест, а в Вулверхэмптоне оформить 2:0 на его поле при деятельном участии голеадора. Дважды забили и Вест Хэму, вот только в ответ получили в свои ворота 4.

Челси

Клуб проваливает в Премьер-Лиге второй сезон кряду. Но при желании можно найти и тут поводы для осторожного оптимизма. В феврале в волевом стиле дожали Кристал Пэлас, а потом чуть не выиграли у Манчестер Сити - очко для Гвардиолы вырвал Родри, своим голом оформив 1:1. Но все же понятно, что синие точно не смогут подняться в топ-4 до весны. Да и 6-7 место будет добыть сложно. Спасением сезона мог стать Кубок Лиги. Там, не без приключений добравшись до финала, пенсионеры на Уэмбли с Ливерпулем смотрелись бойко, имели шансы... Но единственный гол в экстра-тайме забил ван Дейк, принеся титул красным. А зиму закончили приемом Лидса на Стэмфорд Бридж в рамках кубка страны. И там Джозеф и компания попили крови фаворитам.

Статистика личных встреч

Невероятно, но в 4-х последних матчах пчелки трижды обыгрывали соседа. И все, что получилось у синих, это взять нулевую ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей. Но они нестабильны, и лучше использовать ставку на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,86).