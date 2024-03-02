Почеттино оценил матч с Брентфордом, в котором Мудрик отыграл 26 минут

2 марта состоялся матч 27-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский вингер гостей Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 71-й вместо Энцо Фернандеса, отыграв 26 минут (с учетом добавленного арбитром времени).

После завершения встречи главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино прокомментировал ничейный результат матча:

«45 минут мы были очень хороши и контролировали игру. Нужно было продолжать давить и действовать в том же духе.

Уровень игры соперника вырос после перерыва. Мы были нестабильны и должны были лучше обороняться. Пропущенный гол изменил игру.

Мы играли лучше, но необходимо забивать в ключевой момент, также нужны везение и более надежная оборона.

После шести дней, в течение которых мы поучаствовали в трех сложных матчах, думаю, самоотдача была впечатляющей.

Мне говорили про кричалки, но я, честно говоря, не слышал. Нужно сохранять веру. То, что подобное происходит, естественно. Мы проигрывали 1:2, и таким образом фанаты выразили недовольство. Я тоже за это в ответе, я главный тренер», – сказал аргентинец.

Видеообзор матча Брентфорд – Челси – 2:2