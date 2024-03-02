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Чемпионат Англии
Брентфорд
02.03.2024 17:00 – FT 2 : 2
Челси
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Англия
02 марта 2024, 22:29 | Обновлено 02 марта 2024, 22:54
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Почеттино оценил матч с Брентфордом, в котором Мудрик отыграл 26 минут

2 марта «Челси» сыграл вничью с «пчелами» со счетом 2:2 в 27-м туре АПЛ

02 марта 2024, 22:29 | Обновлено 02 марта 2024, 22:54
580
0
Почеттино оценил матч с Брентфордом, в котором Мудрик отыграл 26 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

2 марта состоялся матч 27-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский вингер гостей Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 71-й вместо Энцо Фернандеса, отыграв 26 минут (с учетом добавленного арбитром времени).

После завершения встречи главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино прокомментировал ничейный результат матча:

«45 минут мы были очень хороши и контролировали игру. Нужно было продолжать давить и действовать в том же духе.

Уровень игры соперника вырос после перерыва. Мы были нестабильны и должны были лучше обороняться. Пропущенный гол изменил игру.

Мы играли лучше, но необходимо забивать в ключевой момент, также нужны везение и более надежная оборона.

После шести дней, в течение которых мы поучаствовали в трех сложных матчах, думаю, самоотдача была впечатляющей.

Мне говорили про кричалки, но я, честно говоря, не слышал. Нужно сохранять веру. То, что подобное происходит, естественно. Мы проигрывали 1:2, и таким образом фанаты выразили недовольство. Я тоже за это в ответе, я главный тренер», – сказал аргентинец.

Видеообзор матча Брентфорд – Челси – 2:2

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Дисаси (Челси).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Йоан Висса (Брентфорд).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Мадс Роэрслев (Брентфорд).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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Маурисио Почеттино пресс-конференция Челси Брентфорд Брентфорд - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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