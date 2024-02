Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти расхвалил Андрея Лунина после матча. Украинец вышел в старте и провел суперматч, совершив девять сейвов.

«Матч мог закончиться вничью, давайте будем честными. Это была лучшая игра Лунина с тех пор, как я с ним впервые встретился. Он отлично сегодня сыграл», – сказал Анчелотти.

После матча Лунин получил самую высокую оценку в матче от WhoScored.

🗣️ Ancelotti: "It could have ended in a draw, let's be honest. This was Lunin's best game since I met him." pic.twitter.com/Xe3qmuWS69