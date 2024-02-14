Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Наставник «Реала» расхвалил Андрея
Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти расхвалил Андрея Лунина после матча. Украинец вышел в старте и провел суперматч, совершив девять сейвов.
«Матч мог закончиться вничью, давайте будем честными. Это была лучшая игра Лунина с тех пор, как я с ним впервые встретился. Он отлично сегодня сыграл», – сказал Анчелотти.
После матча Лунин получил самую высокую оценку в матче от WhoScored.
🗣️ Ancelotti: "It could have ended in a draw, let's be honest. This was Lunin's best game since I met him." pic.twitter.com/Xe3qmuWS69— Madrid Zone (@theMadridZone) February 13, 2024
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