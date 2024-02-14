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  4. Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 00:48 |
1434
3

Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге

Наставник «Реала» расхвалил Андрея

14 февраля 2024, 00:48 |
1434
3
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти расхвалил Андрея Лунина после матча. Украинец вышел в старте и провел суперматч, совершив девять сейвов.

«Матч мог закончиться вничью, давайте будем честными. Это была лучшая игра Лунина с тех пор, как я с ним впервые встретился. Он отлично сегодня сыграл», – сказал Анчелотти.

После матча Лунин получил самую высокую оценку в матче от WhoScored.

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал Карло Анчелотти
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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roman75zpr
По-честному, продуть могли, если бы не Лунин
Ответить
+4
OtsoCity
👍
Ответить
0
andre_lui
Карло, дай прочухана команді, бо так не можна
Ответить
0
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