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  4. Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 00:38 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:42
1639
5

Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ

Украинский вратарь получил самую высокую оценку в этой игре

14 февраля 2024, 00:38 | Обновлено 14 февраля 2024, 00:42
1639
5
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов. За свой перформанс украинский голкипер получил самую высокую оценку от статистического портала WhoScored – 9.2 балла.

Браим Диас, ставший автором единственного и победного гола, получил от WhoScored 8.7 баллов – это вторая самая высокая оценка в матче. После игры испанский полузащитник был признан лучшим игроком матча от УЕФА.

Оценки матча РБ Лейпциг – Реал Мадрид от WhoScored

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WhoScored Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал Браим Диас лучший игрок оценки
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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name_footbol
Почитал комменты в твиттере, все в эйфории игры Лунина, но побеждает тот кто сделал игру...По сути лучшего украли у Лунина! Пусть дальше так будет прогрессировать! 
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+3
andre_lui
Уєфа не праві, Лунін найкращий був
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+2
adidas777
Як можна було у здоровому глузді віддати комусь іншому кращого гравця, а не Луніну?
Клоуни від УЄФА! 
 Андрій провів феєричний матч! 
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+1
Volodymyr Shevchenko
Софаскор адекватнее
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+1
sokolyk
Якби не Лунін, то найкращого гравця уєфа давали би комусь із Лейпцига
Ответить
0
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