Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.

В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов. За свой перформанс украинский голкипер получил самую высокую оценку от статистического портала WhoScored – 9.2 балла.

Браим Диас, ставший автором единственного и победного гола, получил от WhoScored 8.7 баллов – это вторая самая высокая оценка в матче. После игры испанский полузащитник был признан лучшим игроком матча от УЕФА.

Оценки матча РБ Лейпциг – Реал Мадрид от WhoScored