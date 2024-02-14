Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Украинский вратарь получил самую высокую оценку в этой игре
Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».
Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0.
В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов. За свой перформанс украинский голкипер получил самую высокую оценку от статистического портала WhoScored – 9.2 балла.
Браим Диас, ставший автором единственного и победного гола, получил от WhoScored 8.7 баллов – это вторая самая высокая оценка в матче. После игры испанский полузащитник был признан лучшим игроком матча от УЕФА.
Оценки матча РБ Лейпциг – Реал Мадрид от WhoScored
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