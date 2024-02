Калинина выиграла 21-й матч на тысячниках. У кого из украинок больше побед?

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 30) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 1/32 финала украинка неожиданно обыграла Эмму Радукану (Великобритания, WTA 262) со счетом 6:0, 7:6 (8:6).

Для Ангелины эта победа стала 21-й на тысячниках за карьеру. По этому показателю она сравнялась с Катериной Володько.

Больше викторий на турнирах WTA 1000 только у двух украинок: Элины Свитолиной (97) и Леси Цуренко (34).

В следующем раунде крупного турнира на кортах Катара Ангелина сыграет против 8-й сеяной Алены Остапенко.

