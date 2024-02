Калинина повесила баранку чемпионке US Open 2021 на турнире в Дохе

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) успешно начала борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе.

В первом раунде украинка переиграла чемпионку US Open 2021 Эмму Радукану (№262 WTA).

Доха. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:0, 7:6(6)

Это была вторая встреча теннисисток, первую тоже выиграла украинка.

Для Ангелины это был первый матч в основе соревнований в Дохе. В 2019-м и 2020-м она проиграла здесь в квалификации.

В следующем раунде Калинина сыграет с восьмой сеяной Аленой Остапенко (№11 WTA).

Ранее во второй круг пробились Марта Костюк и Леся Цуренко.

Victory formation 👏@angie_kalinina defeats Raducanu in straight sets and secures her spot into the next round! #QatarOpen pic.twitter.com/5tOpYOm4fW