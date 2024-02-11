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  4. Цуренко переиграла первую ракетку Турции и вышла на Жабер
WTA
11 февраля 2024, 14:51 |
1658
5

Цуренко переиграла первую ракетку Турции и вышла на Жабер

Украинская теннисистка стартовала с победы на турнире в Дохе

11 февраля 2024, 14:51 |
1658
5
Цуренко переиграла первую ракетку Турции и вышла на Жабер
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) с победы начала борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В первом раунде украинка переиграла Зейнеп Сонмез из Турции (№184 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.

Доха. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 7:5, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Цуренко сыграет с четвертой сеяной Онс Жабер (№6 WTA).

Ранее во второй круг вышла Марта Костюк.

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Леся Цуренко WTA Доха Зейнеп Сонмез
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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paw
З перемогою, Леся! Було б просто диво, аби узяла - й перемогла Онс Жабер! Сподіваємося!!!
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+4
Александр Ад
виграла хоч і насилу,молодець.Важко з Жабер буде..
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+4
Sit Simurg
До речі, Леся - найстарша тенісистка в топ-40 .. !
Та і в топ-50 є тільки одна - Татяна Марія, яка зараз №50 ...
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+3
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