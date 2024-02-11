WTA11 февраля 2024, 14:51 |
1658
5
Цуренко переиграла первую ракетку Турции и вышла на Жабер
Украинская теннисистка стартовала с победы на турнире в Дохе
11 февраля 2024, 14:51 |
1658
5
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) с победы начала борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).
В первом раунде украинка переиграла Зейнеп Сонмез из Турции (№184 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.
Доха. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 7:5, 6:3
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Цуренко сыграет с четвертой сеяной Онс Жабер (№6 WTA).
Ранее во второй круг вышла Марта Костюк.
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