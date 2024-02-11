Цуренко переиграла первую ракетку Турции и вышла на Жабер

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) с победы начала борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В первом раунде украинка переиграла Зейнеп Сонмез из Турции (№184 WTA), которой организаторы выдали уайлд-кард.

Доха. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 7:5, 6:3

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Цуренко сыграет с четвертой сеяной Онс Жабер (№6 WTA).

Ранее во второй круг вышла Марта Костюк.