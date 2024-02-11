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  4. Костюк обыграла американку в первом раунде большого турнира в Катаре
WTA
11 февраля 2024, 14:41 | Обновлено 11 февраля 2024, 14:45
2802
12

Костюк обыграла американку в первом раунде большого турнира в Катаре

Марта оказалась сильнее Кэролайн Доулхайд

11 февраля 2024, 14:41 | Обновлено 11 февраля 2024, 14:45
2802
12
Костюк обыграла американку в первом раунде большого турнира в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№30 WTA) с победы начала борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В первом раунде украинка переиграла Кэролайн Доулхайд из США (№43 WTA).

Доха. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:3, 7:5

Это была первая встреча теннисисток.

Костюк в следующем раунде сыграет с Анастасией Павлюченковой (№34 WTA) или Дарьей Касаткиной (№14 WTA).

В текущем сезоне Марта выиграла 8 из 11 матчей.

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WTA Доха Марта Костюк Кэролайн Доулхайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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sv_2000
Нормально, в принципе, играла. Во втором сете опять были эмоциональные качели, но это Марта, что ж поделаешь)))
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+8
Андрей Залищук
Молодець, Марто!!! 2 сет з помилками і психами, бажано уникати і того, і того, далі або нейтралка з совістю або кацапка срана
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+7
Александр Ад
дотиснула таки непоступливу суперницю,молодець!
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+1
Vlad Holl
Впевнено і майже без психів . Рухаємося далі .
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0
Sashamar
Гру не бачив (ну в Ізраїлі неділя робочий день, що поробиш), але обговорюю.  Судячи з перебігу рахунку і витраченого часу обійшлося без валідолу зате з відіграним потрійним брейкпойнтом, що для Марти раніше було зовсім не характерно. Тобто молодець.
Далі, скоріш за все Пава, бо Даша, певно, зніметься, вона ж не залізна грати щодня з перельотами, хоч і не на велику відстань. Отже дістанеться заслуженій орденоносці мордору який-небудь лакі-лузер з відповідним результатом. Але сьогоднішня Марта може.
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0
Олександр Науменко
Якщо Касаткіна не зніметься, у Марти буде, можливо, два дня відпочинку.
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0
Vitaly Kozak
Суперниця нічим особливим ніколи не визначалась. Кілька років поспіль перебувала десь у середині другої сотні рейтингу. Лише минулого року завдяки фіналу тисячника в Гвадалахарі піднабрала очок і піднялась у першу сотню. Ще ,здається, минулого року в себе вдома не раз на різних турнірах псувала настрій нашій Юлі Стародубцевій.
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0
Олександр Науменко
Брейк поінти треба змінити на 5/6, але все одно достойно.
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0
kollekciy
Марту з перемогою. Було відчуття що Марта дуже сильно переважає суперницю по якості гри, але вона таки, як завжди, ухитрилася довести гру до нервового напруження у кінці. 
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0
paw
Що у касаткіної, що у павлюченкової - більш потужна, а головне,- більш точна перша подача, ніж у Марти! І саме перша подача за підсумком визначить, чи переможе Марта когось з цих рашисток! Хоча касаткіна відкрито виступає проти війни росії!
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-2
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