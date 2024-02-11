Костюк обыграла американку в первом раунде большого турнира в Катаре

Украинская теннисистка Марта Костюк (№30 WTA) с победы начала борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В первом раунде украинка переиграла Кэролайн Доулхайд из США (№43 WTA).

Доха. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:3, 7:5

Это была первая встреча теннисисток.

Костюк в следующем раунде сыграет с Анастасией Павлюченковой (№34 WTA) или Дарьей Касаткиной (№14 WTA).

В текущем сезоне Марта выиграла 8 из 11 матчей.