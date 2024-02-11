WTA11 февраля 2024, 14:41 | Обновлено 11 февраля 2024, 14:45
2802
12
Костюк обыграла американку в первом раунде большого турнира в Катаре
Марта оказалась сильнее Кэролайн Доулхайд
11 февраля 2024, 14:41 | Обновлено 11 февраля 2024, 14:45
2802
12
Украинская теннисистка Марта Костюк (№30 WTA) с победы начала борьбу на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).
В первом раунде украинка переиграла Кэролайн Доулхайд из США (№43 WTA).
Доха. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 6:3, 7:5
Это была первая встреча теннисисток.
Костюк в следующем раунде сыграет с Анастасией Павлюченковой (№34 WTA) или Дарьей Касаткиной (№14 WTA).
В текущем сезоне Марта выиграла 8 из 11 матчей.
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Далі, скоріш за все Пава, бо Даша, певно, зніметься, вона ж не залізна грати щодня з перельотами, хоч і не на велику відстань. Отже дістанеться заслуженій орденоносці мордору який-небудь лакі-лузер з відповідним результатом. Але сьогоднішня Марта може.