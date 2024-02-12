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  4. ВИДЕО. 21-летний итальянец из квалификации выиграл первый титул ATP
ATP
12 февраля 2024, 07:20 | Обновлено 12 февраля 2024, 07:27
171
0

ВИДЕО. 21-летний итальянец из квалификации выиграл первый титул ATP

Лучано Дардери стал победителем соревнований в Аргентине

12 февраля 2024, 07:20 | Обновлено 12 февраля 2024, 07:27
171
0
ВИДЕО. 21-летний итальянец из квалификации выиграл первый титул ATP
ATP. Лучано Дардери

Состоялся финальный матч на хардовом турнире ATP 250 в Кордове, Аргентина.

В поединке за титул 21-летний итальянец Лучано Дардери (№136 ATP) переиграл 33-летнего аргентинца Факундо Баньиса (№207 ATP). Оба участника финала начинали путь на турнире из квалификации.

Кордова. Финал
Лучано Дардери (Италия) – Факундо Баньис (Аргентина) – 6:1, 6:4

Дардери впервые в карьере сыграл в финале турнира ATP. В новой редакции мирового рейтинга рейтинга он дебютирует в первой сотне (76).

Баньис провел второй финал ATP и во второй раз уступил. Он поднимется на 138-ю позицию.

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Факундо Баньис ATP Кордова
Источник Sport.ua
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