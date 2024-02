ВИДЕО. 21-летний итальянец из квалификации выиграл первый титул ATP

Состоялся финальный матч на хардовом турнире ATP 250 в Кордове, Аргентина.

В поединке за титул 21-летний итальянец Лучано Дардери (№136 ATP) переиграл 33-летнего аргентинца Факундо Баньиса (№207 ATP). Оба участника финала начинали путь на турнире из квалификации.

Кордова. Финал

Лучано Дардери (Италия) – Факундо Баньис (Аргентина) – 6:1, 6:4

Дардери впервые в карьере сыграл в финале турнира ATP. В новой редакции мирового рейтинга рейтинга он дебютирует в первой сотне (76).

Баньис провел второй финал ATP и во второй раз уступил. Он поднимется на 138-ю позицию.

Cordoba champion! 👏@Lucianodarderi_ claims his first ATP Tour title after defeating Bagnis 6-1 6-4!@CordobaOpen pic.twitter.com/67DPvK9WYU