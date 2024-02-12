ВИДЕО. 21-летний итальянец из квалификации выиграл первый титул ATP
Лучано Дардери стал победителем соревнований в Аргентине
Состоялся финальный матч на хардовом турнире ATP 250 в Кордове, Аргентина.
В поединке за титул 21-летний итальянец Лучано Дардери (№136 ATP) переиграл 33-летнего аргентинца Факундо Баньиса (№207 ATP). Оба участника финала начинали путь на турнире из квалификации.
Кордова. Финал
Лучано Дардери (Италия) – Факундо Баньис (Аргентина) – 6:1, 6:4
Дардери впервые в карьере сыграл в финале турнира ATP. В новой редакции мирового рейтинга рейтинга он дебютирует в первой сотне (76).
Баньис провел второй финал ATP и во второй раз уступил. Он поднимется на 138-ю позицию.
Cordoba champion! 👏@Lucianodarderi_ claims his first ATP Tour title after defeating Bagnis 6-1 6-4!@CordobaOpen pic.twitter.com/67DPvK9WYU— ATP Tour (@atptour) February 11, 2024
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