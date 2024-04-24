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  4. 22-летний итальянец выбил Монфиса в первом круге Мастерса в Мадриде
ATP
24 апреля 2024, 18:03 |
286
0

22-летний итальянец выбил Монфиса в первом круге Мастерса в Мадриде

Лучано Дардери уверенно обыграл мужа Элины Свитолиной

24 апреля 2024, 18:03 |
286
0
22-летний итальянец выбил Монфиса в первом круге Мастерса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№40 ATP) быстро завершил выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

В матче 1-го раунда муж Элины Свитолиной уступил Лучано Дардери из Италии (№60 ATP).

Мадрид. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Лучано Дардери (Италия) – 4:6, 2:6

Это был 1-й матч теннисистов. После 2006 года это было всего лишь второе поражение Гаэля в первом круге соревнований в Мадриде.

В следующем раунде Дардери сразится против 12-го сеяного американца Тэйлора Фритца.

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ATP Мадрид Гаэль Монфис Лучано Дардери
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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