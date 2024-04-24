ATP24 апреля 2024, 18:03 |
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22-летний итальянец выбил Монфиса в первом круге Мастерса в Мадриде
Лучано Дардери уверенно обыграл мужа Элины Свитолиной
24 апреля 2024, 18:03 |
286
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Французский теннисист Гаэль Монфис (№40 ATP) быстро завершил выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.
В матче 1-го раунда муж Элины Свитолиной уступил Лучано Дардери из Италии (№60 ATP).
Мадрид. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Лучано Дардери (Италия) – 4:6, 2:6
Это был 1-й матч теннисистов. После 2006 года это было всего лишь второе поражение Гаэля в первом круге соревнований в Мадриде.
В следующем раунде Дардери сразится против 12-го сеяного американца Тэйлора Фритца.
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