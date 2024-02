15-й номер АТР выиграл второй титул в карьере на кортах Далласа

15-я ракетка мира Томми Пол (США) выиграл титул на турнире серии АТР 250 в Далласе (США), который проходил на хардовых покрытиях в помещении.

В финале американец обыграл своего соотечественника Маркоса Хирона (АТР 67) в трех сетах за 2 часа и 34 минуты.

АТР 250 Даллас. Хард в помещении. Финал

Маркос Хирон (США) – Томми Пол (США) [2] – 6:7 (3:7), 7:5, 3:6

Это была 6-я встреча теннисистов. Пол выиграл 3-й очный поединок, счет стал равным – 3:3.

Томми провел 4-й финал в карьере и выиграл 2-й трофей, первый после титула в Стокгольме в 2021 году.

