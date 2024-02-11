Роман ДИДЫК: «Как минимум трижды мы должны были забивать»
Защитник «Руха» прокомментировал поражение от «Горицы»
Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал поражение в товарищеском матче против «Горицы» (0:2).
«Матч против «Горицы» выдался непростым. В первом тайме нам не удалось реализовать установки тренерского штаба. Во втором тайме мы играли немного лучше и начали выполнять тренерские задачи.
В целом могу сказать, что словенцам несколько повезло. Нам не удалось забить гол, хотя как минимум трижды мы должны были забивать и имели стопроцентные моменты. В последнее время мы много работаем над стандартами и в моменте, когда я ударил мимо ворот, то расстроился, потому что думаю, что в 9 из 10 аналогичных эпизодов на тренировках удалось бы забить.
Приятно, что главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса посетил наши матчи. Такое внимание мотивирует, лишь обидно, что не удалось победить».
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