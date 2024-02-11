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  4. Роман ДИДЫК: «Как минимум трижды мы должны были забивать»
Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 15:24 |
197
0

Роман ДИДЫК: «Как минимум трижды мы должны были забивать»

Защитник «Руха» прокомментировал поражение от «Горицы»

11 февраля 2024, 15:24 |
197
0
Роман ДИДЫК: «Как минимум трижды мы должны были забивать»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал поражение в товарищеском матче против «Горицы» (0:2).

«Матч против «Горицы» выдался непростым. В первом тайме нам не удалось реализовать установки тренерского штаба. Во втором тайме мы играли немного лучше и начали выполнять тренерские задачи.

В целом могу сказать, что словенцам несколько повезло. Нам не удалось забить гол, хотя как минимум трижды мы должны были забивать и имели стопроцентные моменты. В последнее время мы много работаем над стандартами и в моменте, когда я ударил мимо ворот, то расстроился, потому что думаю, что в 9 из 10 аналогичных эпизодов на тренировках удалось бы забить.

Приятно, что главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса посетил наши матчи. Такое внимание мотивирует, лишь обидно, что не удалось победить».

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товарищеские матчи Горица (Словения) чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Рух Львов Роман Дидык
Источник ФК Рух Львов
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