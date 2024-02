Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Вест Хэм – Арсенал

Сегодня, 11 февраля, «Вест Хэм» на своем домашнем стадионе в матче двадцать четвертого тура Английской Премьер-лиги примет «Арсенал». Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 8-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко не попал в заявку на поединок.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Вест Хэм»: Ареоля, Джонсон, Зума, Цоуфал, Ворд-Прауз, Кудус, Альварес, Боуэн, Агерд, Соучек, Эмерсон.

«Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэл, Салиба, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Троссард.

