Ньюкасл в голевой перестрелке одолел Ноттингем Форест
Состоялся матч 24-го тура АПЛ
Сегодня, 10 февраля, состоялись матчи 24-го тура АПЛ.
В завершающем матче игрового дня «Ньюкасл» на выезде обыграл «Ноттингем Форест». «Сороки» дважды выходили вперед, но «лесники» дважды сравнивали счет в первом тайме. Решающий гол во втором тайме забил Бруно Гимараеш, принесший гостям три очка.
Благодаря этой победе «Ньюкасл» поднялся на седьмое место в АПЛ, у команды 36 баллов. «Ноттингем Форест» продолжает борьбу за выживание и занимает 16 строчку с 21 очком.
АПЛ. 10 февраля, 24-й тур.
Ноттингем Форест – Ньюкасл – 2:3
Голы: Эланга, 26, Хадсон-Одои, 45+6 – Бруно Гимараеш, 10, 66, Шер, 43.
THREE POINTS AT THE CITY GROUND! 🤩#NFONEW // #NUFC pic.twitter.com/gpaYdcyPZG— Newcastle United FC (@NUFC) February 10, 2024
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