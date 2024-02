Ньюкасл в голевой перестрелке одолел Ноттингем Форест

Сегодня, 10 февраля, состоялись матчи 24-го тура АПЛ.

В завершающем матче игрового дня «Ньюкасл» на выезде обыграл «Ноттингем Форест». «Сороки» дважды выходили вперед, но «лесники» дважды сравнивали счет в первом тайме. Решающий гол во втором тайме забил Бруно Гимараеш, принесший гостям три очка.

Благодаря этой победе «Ньюкасл» поднялся на седьмое место в АПЛ, у команды 36 баллов. «Ноттингем Форест» продолжает борьбу за выживание и занимает 16 строчку с 21 очком.

АПЛ. 10 февраля, 24-й тур.

Ноттингем Форест – Ньюкасл – 2:3

Голы: Эланга, 26, Хадсон-Одои, 45+6 – Бруно Гимараеш, 10, 66, Шер, 43.

THREE POINTS AT THE CITY GROUND! 🤩#NFONEW // #NUFC pic.twitter.com/gpaYdcyPZG