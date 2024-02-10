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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
10.02.2024 19:30 – FT 2 : 3
Ньюкасл
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Англия
10 февраля 2024, 22:28 |
93
0

Ньюкасл в голевой перестрелке одолел Ноттингем Форест

Состоялся матч 24-го тура АПЛ

10 февраля 2024, 22:28 |
93
0
Ньюкасл в голевой перестрелке одолел Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Ньюкасл

Сегодня, 10 февраля, состоялись матчи 24-го тура АПЛ.

В завершающем матче игрового дня «Ньюкасл» на выезде обыграл «Ноттингем Форест». «Сороки» дважды выходили вперед, но «лесники» дважды сравнивали счет в первом тайме. Решающий гол во втором тайме забил Бруно Гимараеш, принесший гостям три очка.

Благодаря этой победе «Ньюкасл» поднялся на седьмое место в АПЛ, у команды 36 баллов. «Ноттингем Форест» продолжает борьбу за выживание и занимает 16 строчку с 21 очком.

АПЛ. 10 февраля, 24-й тур.

Ноттингем Форест – Ньюкасл – 2:3

Голы: Эланга, 26, Хадсон-Одои, 45+6 – Бруно Гимараеш, 10, 66, Шер, 43.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

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Бруно Гимараеш Ноттингем Форест Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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