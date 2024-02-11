Ноттингем Форест – Ньюкасл – 2:3. Сороки дожали лесников. Видео голов

Состоялся поединок 24 тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Ноттингем Форест» принимал «Ньюкасл». Команда Эдди Хау идет не так уверенно по дистанции, как в прошлом сезоне, и вряд ли попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона, но занять еврокубковое место вполне может. Для этого ей, как минимум, нужно не терять очков с аутсайдерами.

Как раз с этой целью «Ньюкасл» в конкретно взятом матче справился. «Лесники» дважды сравнивали счет, однако сделать это в третий раз не сумели, уступили 2:3 и продолжают находиться в подвале турнирной таблицы.

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

Ноттингем Форест – Ньюкасл – 2:3

Голы: Эланга, 26, Хадсон-Одои, 45+6 – Бруно Гимараеш, 10, 66, Шер, 43