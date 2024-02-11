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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
10.02.2024 19:30 – FT 2 : 3
Ньюкасл
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Англия
11 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 11 февраля 2024, 01:27
9
0

Ноттингем Форест – Ньюкасл – 2:3. Сороки дожали лесников. Видео голов

Команды забили пять голов в матче

11 февраля 2024, 01:20 | Обновлено 11 февраля 2024, 01:27
9
0
Ноттингем Форест – Ньюкасл – 2:3. Сороки дожали лесников. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 24 тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Ноттингем Форест» принимал «Ньюкасл». Команда Эдди Хау идет не так уверенно по дистанции, как в прошлом сезоне, и вряд ли попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона, но занять еврокубковое место вполне может. Для этого ей, как минимум, нужно не терять очков с аутсайдерами.

Как раз с этой целью «Ньюкасл» в конкретно взятом матче справился. «Лесники» дважды сравнивали счет, однако сделать это в третий раз не сумели, уступили 2:3 и продолжают находиться в подвале турнирной таблицы.

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

Ноттингем Форест – Ньюкасл – 2:3

Голы: Эланга, 26, Хадсон-Одои, 45+6 – Бруно Гимараеш, 10, 66, Шер, 43

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
45’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Ноттингем Форест).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Шёр (Ньюкасл).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Ноттингем Форест).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Гимарайнс (Ньюкасл).
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Ньюкасл Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бруно Гимараеш видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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