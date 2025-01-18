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  4. Рома нашла конкурента для Довбика в Серии А
Италия
18 января 2025, 08:19 |
248
0

Рома нашла конкурента для Довбика в Серии А

Марко Арнаутович может перебраться в Рим

18 января 2025, 08:19 |
248
0
Рома нашла конкурента для Довбика в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

Руководство римской «Ромы» рассматривает возможность подписания австрийского форварда «Интера» Марко Арнаутовича. Об этом пишет CalcioMercato.

По информации источника, «Нерадзурри» готовы выслушать предложения по Арнаутовичу, но в случае его ухода хотят подписать ему замену.

Сообщается, что сам Марко не очень хочет покидать «Интер», ведь получает высокую зарплату в клубе.

Арнаутович перебрался в «Интер» в августе 2023-го на правах аренды из «Болоньи», а в июле 2024-го полноценно перешел за 10,9 миллиона евро.

Действующий контракт 35-летнего австрийца с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2025-го. В нынешнем сезоне форвард забил два мяча в составе «Интера».

Ранее сообщалось, что украинский форвард Артем Довбик забил очередной гол за «Рому».

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Марко Арнаутович Артем Довбик Серия A Рома Рим Интер Милан трансферы трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Calciomercato.it
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