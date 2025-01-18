Рома нашла конкурента для Довбика в Серии А
Марко Арнаутович может перебраться в Рим
Руководство римской «Ромы» рассматривает возможность подписания австрийского форварда «Интера» Марко Арнаутовича. Об этом пишет CalcioMercato.
По информации источника, «Нерадзурри» готовы выслушать предложения по Арнаутовичу, но в случае его ухода хотят подписать ему замену.
Сообщается, что сам Марко не очень хочет покидать «Интер», ведь получает высокую зарплату в клубе.
Арнаутович перебрался в «Интер» в августе 2023-го на правах аренды из «Болоньи», а в июле 2024-го полноценно перешел за 10,9 миллиона евро.
Действующий контракт 35-летнего австрийца с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2025-го. В нынешнем сезоне форвард забил два мяча в составе «Интера».
Ранее сообщалось, что украинский форвард Артем Довбик забил очередной гол за «Рому».
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