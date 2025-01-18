Экс-форвард сборной Украины может перебраться к аутсайдеру УПЛ

Украинский форвард Денис Безбородько, совсем недавно покинувший расположение «Колоса» может перебраться в «Черноморец». Сам Денис отреагировал на эти слухи.

– Можете подтвердить, что Вы разорвали контракт с «Колосом» и имеет предложение «Черноморца»?

– Да, с «Колосом» разошлись, расторгли контракт. А дальше жду конкретику, пока не могу сказать, где окажусь, – сказал Безбородько.

В нынешнем сезоне Безбородько провел 326 минут в 12 матчах без результативных действий. В свое время Денис был лидером молодежной сборной Украины (U-21), где провел 16 матчей и забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» провел первый матч в 2025 году.