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  4. Экс-форвард сборной Украины может перебраться к аутсайдеру УПЛ
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 08:53 |
1048
0

Экс-форвард сборной Украины может перебраться к аутсайдеру УПЛ

Денис Безбородько близок к подписанию контракта с «Черноморцем»

18 января 2025, 08:53 |
1048
0
Экс-форвард сборной Украины может перебраться к аутсайдеру УПЛ
ФК Колос. Денис Безбородько

Украинский форвард Денис Безбородько, совсем недавно покинувший расположение «Колоса» может перебраться в «Черноморец». Сам Денис отреагировал на эти слухи.

– Можете подтвердить, что Вы разорвали контракт с «Колосом» и имеет предложение «Черноморца»?

– Да, с «Колосом» разошлись, расторгли контракт. А дальше жду конкретику, пока не могу сказать, где окажусь, – сказал Безбородько.

В нынешнем сезоне Безбородько провел 326 минут в 12 матчах без результативных действий. В свое время Денис был лидером молодежной сборной Украины (U-21), где провел 16 матчей и забил 5 голов.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» провел первый матч в 2025 году.

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Денис Безбородько Колос Ковалевка Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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