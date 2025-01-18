«Фантастический талант». Президент ПСЖ пояснил, как удалось подписать Хвичу
Нассер Аль-Хелайфи доволен переходом грузинского вингера
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи поделился эмоциями от перехода грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в расположение парижской команды.
«Мы рады приветствовать Хвичу Кварацхелию в семье «ПСЖ». Хвича — один из самых увлекательных игроков в мировом футболе, фантастический талант, а также игрок, который больше всего имеет мужество и борется за команду.
Хвича был так полон решимости стать частью нашего большого клуба. Я знаю, что с нами он добьется всех своих целей. Мы рады укрепить нашу команду и продолжать делать коллектив звездой ПСЖ», – сказал функционер.
Дважды подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года. Сумма трансфера оценивается в 70 млн. евро, по данным инсайдеров.
В текущем сезоне Кварацхелия провел 17 матчей Серии A и забил 5 мячей, а также сыграл 2 поединка Кубка Италии.
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