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Франция
18 января 2025, 08:36 | Обновлено 18 января 2025, 08:49
904
2

«Фантастический талант». Президент ПСЖ пояснил, как удалось подписать Хвичу

Нассер Аль-Хелайфи доволен переходом грузинского вингера

18 января 2025, 08:36 | Обновлено 18 января 2025, 08:49
904
2
«Фантастический талант». Президент ПСЖ пояснил, как удалось подписать Хвичу
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи поделился эмоциями от перехода грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в расположение парижской команды.

«Мы рады приветствовать Хвичу Кварацхелию в семье «ПСЖ». Хвича — один из самых увлекательных игроков в мировом футболе, фантастический талант, а также игрок, который больше всего имеет мужество и борется за команду.

Хвича был так полон решимости стать частью нашего большого клуба. Я знаю, что с нами он добьется всех своих целей. Мы рады укрепить нашу команду и продолжать делать коллектив звездой ПСЖ», – сказал функционер.

Дважды подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года. Сумма трансфера оценивается в 70 млн. евро, по данным инсайдеров.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 17 матчей Серии A и забил 5 мячей, а также сыграл 2 поединка Кубка Италии.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК ПСЖ
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Saar
"З нами він досягнення всіх своїх цілей".... виграє чемпіонат Франції!?🤣🤣🤣
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