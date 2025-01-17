«Ему понравилось». Тренер Эвертона рассказал о новых задачах Миколенко
Мойес рассказал о новых задачах украинского защитника
Тренер «Эвертона» Дэвид Мойес надеется, что новые тактические установки позволят ему добиться большего с нынешним подбором футболистов.
В частности, новые указания появились у защитника Виталия Миколенко – украинца теперь просят чаще играть на атаку.
«Мое основное внимание направлено на то, чтобы достичь большего с нынешним составом. Выжать больше. Хорошие признаки были в матче с «Астон Виллой».
«Были новые установки для Калверта-Льюина и Миколенко. Виталий получил установку чаще идти вперед, играть в атаку. Мне показалось, что он получил удовольствие от того, что ему дали больше ответственности», – сказал Мойес.
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