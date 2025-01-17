Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Ему понравилось». Тренер Эвертона рассказал о новых задачах Миколенко
Англия
17 января 2025, 20:05 |
415
1

«Ему понравилось». Тренер Эвертона рассказал о новых задачах Миколенко

Мойес рассказал о новых задачах украинского защитника

17 января 2025, 20:05 |
415
1
«Ему понравилось». Тренер Эвертона рассказал о новых задачах Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Тренер «Эвертона» Дэвид Мойес надеется, что новые тактические установки позволят ему добиться большего с нынешним подбором футболистов.

В частности, новые указания появились у защитника Виталия Миколенко – украинца теперь просят чаще играть на атаку.

«Мое основное внимание направлено на то, чтобы достичь большего с нынешним составом. Выжать больше. Хорошие признаки были в матче с «Астон Виллой».

«Были новые установки для Калверта-Льюина и Миколенко. Виталий получил установку чаще идти вперед, играть в атаку. Мне показалось, что он получил удовольствие от того, что ему дали больше ответственности», – сказал Мойес.

По теме:
Лидер Манчестер Сити близок к переходу в Милан. Игрок добился своего
ФОТО. Контракт Мудрика – в топ-10 самых длительных в АПЛ. Челси доминирует
Резервный вариант. Милан нашел игрока на случай срыва сделки с Рэшфордом
Виталий Миколенко Дэвид Мойес Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
Бокс | 17 января 2025, 07:50 0
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?

Легендарный супертяж высказался о наследии украинского боксера

Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 17 января 2025, 18:43 2
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 17 января в 21:45 по Киеву

Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025
Теннис | 17.01.2025, 06:18
Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025
Костюк проиграла 12-й ракетке и не сумела выйти в 1/8 финала Aus Open 2025
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Футбол | 16.01.2025, 21:58
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
Биатлон | 17.01.2025, 16:31
Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
Удержались среди лидеров. Украина попала в цветочную церемонию эстафеты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
Цк якраз його стихія,він так любив грати і йому добре виходило. А не тільки в захисті сидіти. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
16.01.2025, 07:45 1
Бокс
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
16.01.2025, 14:22 4
Футбол
Жена защитника Шахтера отреагировала на оскорбления от игрока Динамо
Жена защитника Шахтера отреагировала на оскорбления от игрока Динамо
16.01.2025, 13:03 18
Футбол
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
16.01.2025, 00:11 17
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
16.01.2025, 10:45 5
Бокс
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
15.01.2025, 17:51 237
Футбол
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
16.01.2025, 07:48 1
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
16.01.2025, 18:19 15
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем