«Ему понравилось». Тренер Эвертона рассказал о новых задачах Миколенко

Тренер «Эвертона» Дэвид Мойес надеется, что новые тактические установки позволят ему добиться большего с нынешним подбором футболистов.

В частности, новые указания появились у защитника Виталия Миколенко – украинца теперь просят чаще играть на атаку.

«Мое основное внимание направлено на то, чтобы достичь большего с нынешним составом. Выжать больше. Хорошие признаки были в матче с «Астон Виллой».

«Были новые установки для Калверта-Льюина и Миколенко. Виталий получил установку чаще идти вперед, играть в атаку. Мне показалось, что он получил удовольствие от того, что ему дали больше ответственности», – сказал Мойес.