Фокус и дисциплина. Разрыв крестов у Неймара может стать роковой травмой

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал подробности о травме колена у бразильского форварда Неймара, который играет за саудовский клуб «Аль-Хиляль»:

«Хотелось бы немного подытожить историю с Неймаром и еще раз напомнить, что разрыв крестов, хоть и стал обыденностью, но все еще может быть роковой травмой. Не забывайте, что за разрывом крестов должна стоять ежедневная, рутинная и тяжелая работа над своей психологией и телом, чтобы вернуться на прежний уровень.

Можно многое изучать что именно пошло не столько в истории Неймара с крестами. Возможно, это коновали-физио, которые в начале реабилитации пытали бразильца разгибанием оперированного колена «из-за не могу» или факта неготовности колена на 10-м месяце реабилитации, когда он не мог выполнить элементарные прыжки.

Также не следует забывать и о персоне Неймара, который, возможно, не самый дисциплинированный атлет. В итоге Неймара отзаявили из команды, а тренер четко намекнул, что мы вряд ли увидим предыдущего Неймара.

Таким образом, эта история должна быть учебной для многих, кто проходит через историю разрыва крестов, ведь фокус, дисциплина и концентрация являются ключевым в качественной реабилитации после такой травмы».