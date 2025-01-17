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Англия
17 января 2025, 14:54 |
18
0

Ньюкасл – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 14:30 матч чемпионата Англии

17 января 2025, 14:54 |
18
0
Ньюкасл – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 18 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ньюкасл – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ньюкасл – Брентфорд
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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