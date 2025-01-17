Англия17 января 2025, 14:54 |
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Ньюкасл – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 14:30 матч чемпионата Англии
17 января 2025, 14:54 |
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В субботу, 18 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ньюкасл» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ньюкасл – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – БрентфордСмотреть трансляцию
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