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  4. Беседин объяснил, почему продолжит карьеру в Первой лиге Чехии
Украина. Премьер лига
18 января 2025, 09:06 |
748
1

Беседин объяснил, почему продолжит карьеру в Первой лиге Чехии

Форвард хочет выйти в первый дивизион чешского футбола

18 января 2025, 09:06 |
748
1
Беседин объяснил, почему продолжит карьеру в Первой лиге Чехии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Украинский форвард Артем Беседин объяснил, почему решил принять предложение из Первой лиги Чехии. Форвард озвучил свою цель в новом клубе.

Артем, поздравляем с подписанием контракта. Какие твои первые впечатления от нового клуба?

– Только положительные. Хороший клуб с классными условиями и большими амбициями, что очень важно для меня. Теперь все в моих руках и ногах. Нужно доказывать свою способность. Я доволен, что здесь очутился.

Сейчас команда идет на девятом месте во второй по силе лиге Чехии. Объясни свой выбор.

– Перед командой стоит задача повыситься в классе, выйти в элитный дивизион. Это, кстати, также стало одним из факторов того, почему я оказался в Лишени.

Президент клуба – большой человек в Чехии. У Игоря Файта очень амбициозные планы по команде, которую сейчас пополняют футболисты из высшей лиги Чехии. Президент хочет, чтобы команда развивалась. В настоящее время продолжается комплектация качественными футболистами. Надеюсь, и я своей работой помогу Лишеню достичь поставленной цели.

Последней командой Артема Беседина был «Ордабасы». С 1 января 2025 года страйкер находился в статусе свободного агента.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Serhii P.
Оце рівень: 9-те місце в Першій лізі Чехії  А чому Бєсєдін має пояснювати вибір? Там все просто: куди взяли, туди і пішов. Буде ганяти м'яча за 1000 євро в місяць.
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