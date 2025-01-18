Беседин объяснил, почему продолжит карьеру в Первой лиге Чехии

Украинский форвард Артем Беседин объяснил, почему решил принять предложение из Первой лиги Чехии. Форвард озвучил свою цель в новом клубе.

– Артем, поздравляем с подписанием контракта. Какие твои первые впечатления от нового клуба?

– Только положительные. Хороший клуб с классными условиями и большими амбициями, что очень важно для меня. Теперь все в моих руках и ногах. Нужно доказывать свою способность. Я доволен, что здесь очутился.

– Сейчас команда идет на девятом месте во второй по силе лиге Чехии. Объясни свой выбор.

– Перед командой стоит задача повыситься в классе, выйти в элитный дивизион. Это, кстати, также стало одним из факторов того, почему я оказался в Лишени.

Президент клуба – большой человек в Чехии. У Игоря Файта очень амбициозные планы по команде, которую сейчас пополняют футболисты из высшей лиги Чехии. Президент хочет, чтобы команда развивалась. В настоящее время продолжается комплектация качественными футболистами. Надеюсь, и я своей работой помогу Лишеню достичь поставленной цели.

Последней командой Артема Беседина был «Ордабасы». С 1 января 2025 года страйкер находился в статусе свободного агента.