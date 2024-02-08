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Англия
08 февраля 2024, 14:04 | Обновлено 08 февраля 2024, 14:11
149
0

Преимущественно лидеры. В АПЛ названы претенденты на тренера месяца

За признание по итогам января поборются четверо

08 февраля 2024, 14:04 | Обновлено 08 февраля 2024, 14:11
149
0
Преимущественно лидеры. В АПЛ названы претенденты на тренера месяца
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига огласила имена специалистов, которые претендуют на признание тренером января 2024 года.

В голосовании примут участие Микель Артета из «Арсенала», Жузеп Гвардиола из «Ман Сити», Юрген Клопп из «Ливерпуля» и Роб Эдвардс из «Лутона».

В таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», за ним идут «Ман Сити» и «Арсенал». У «Лутона» 17-я позиция.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Микель Артета Жузеп Гвардиола Юрген Клопп Лутон Таун Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон
Источник Premier League
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