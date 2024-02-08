Англия08 февраля 2024, 14:04 | Обновлено 08 февраля 2024, 14:11
149
0
Преимущественно лидеры. В АПЛ названы претенденты на тренера месяца
За признание по итогам января поборются четверо
08 февраля 2024, 14:04 | Обновлено 08 февраля 2024, 14:11
149
0
Английская Премьер-лига огласила имена специалистов, которые претендуют на признание тренером января 2024 года.
В голосовании примут участие Микель Артета из «Арсенала», Жузеп Гвардиола из «Ман Сити», Юрген Клопп из «Ливерпуля» и Роб Эдвардс из «Лутона».
В таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», за ним идут «Ман Сити» и «Арсенал». У «Лутона» 17-я позиция.
BREAKING: The nominees for the Premier League Manager of the Month in January are in! 💪🗳️ pic.twitter.com/Mv9bzoEz9b— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 8, 2024
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 февраля 2024, 06:33 12
Сегодня бразилец дал показания по делу об изнасиловании
Футбол | 07 февраля 2024, 14:28 15
Мичел, Блинд и Эррера получили наказание
Футбол | 08.02.2024, 12:42
Футбол | 07.02.2024, 16:35
Футбол | 08.02.2024, 12:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.02.2024, 22:09 1
08.02.2024, 06:30 25
06.02.2024, 12:20 29
07.02.2024, 17:17 19
07.02.2024, 21:45 37
07.02.2024, 10:01 5
06.02.2024, 21:29
08.02.2024, 06:12 2