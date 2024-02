Преимущественно лидеры. В АПЛ названы претенденты на тренера месяца

Английская Премьер-лига огласила имена специалистов, которые претендуют на признание тренером января 2024 года.

В голосовании примут участие Микель Артета из «Арсенала», Жузеп Гвардиола из «Ман Сити», Юрген Клопп из «Ливерпуля» и Роб Эдвардс из «Лутона».

В таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», за ним идут «Ман Сити» и «Арсенал». У «Лутона» 17-я позиция.

BREAKING: The nominees for the Premier League Manager of the Month in January are in! 💪🗳️ pic.twitter.com/Mv9bzoEz9b