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02 марта 2025, 23:03 | Обновлено 02 марта 2025, 23:06
708
1

«Я забыл паспорт и...»: Таловеров рассказал невероятную историю из Англии

Макси очень любят местные жители

02 марта 2025, 23:03 | Обновлено 02 марта 2025, 23:06
708
1
«Я забыл паспорт и...»: Таловеров рассказал невероятную историю из Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник «Плимута» Максим Таловеров в интервью The Guardian рассказал, как фанаты помогли ему, когда он забыл паспорт.

«За 50 метров от банка я вспомнил, что оставил паспорт в отеле. Фанаты узнали меня, сделали фото и сказали: «Если что, мы всегда поможем.»

Я спросил: «Можете подвезти меня до отеля и обратно?». Один мужчина пересел назад и сказал: «Макси, садись вперед — моя жена отвезет». За пять минут они рассказали много историй о клубе и городе.

Мой дебютный матч (2:1 против «Вест Брома») запомню навсегда. На следующий вечер гулял, и фанаты кричали: «Макси!». Я был в шапке, так что не знаю, как они меня узнали», — сказал Таловеров.

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Максим Таловеров Плимут lifestyle чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Guardian
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Для фанів Плімута цей Кубок Англії стане легендарним. Диди онукам будуть розповідати, як перемогли Ліверпуль (лідер у сезоні) і билися з Манчестер Сіті (чемпіон Англії)
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