«Я забыл паспорт и...»: Таловеров рассказал невероятную историю из Англии

Защитник «Плимута» Максим Таловеров в интервью The Guardian рассказал, как фанаты помогли ему, когда он забыл паспорт.

«За 50 метров от банка я вспомнил, что оставил паспорт в отеле. Фанаты узнали меня, сделали фото и сказали: «Если что, мы всегда поможем.»

Я спросил: «Можете подвезти меня до отеля и обратно?». Один мужчина пересел назад и сказал: «Макси, садись вперед — моя жена отвезет». За пять минут они рассказали много историй о клубе и городе.

Мой дебютный матч (2:1 против «Вест Брома») запомню навсегда. На следующий вечер гулял, и фанаты кричали: «Макси!». Я был в шапке, так что не знаю, как они меня узнали», — сказал Таловеров.