Следующий конгресс УЕФА проведут в Сербии. Скоро она сыграет с россией
В 2025 году УЕФА приедет в Белград
Конгресс УЕФА в 2025 году состоится в столице Сербии – городе Белград, сообщает журналист британского издания BBC Саминдра Кути.
Такое решение было принято на нынешнем конгрессе, который прямо сейчас проходит в Париже.
Интересно, что в марте сборная Сербии станет первой с начала полномасштабного вторжения европейской страной, которая сыграет против национальной команды россии.
Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что не может запретить сборной Сербии играть против страны-террориста, так как это «не под юрисдикцией УЕФА».
The 2025 Uefa Congress will be staged in Belgrade.— Samindra Kunti (@samindrakunti) February 8, 2024
In March, Serbia will become the first European team to play Russia in a friendly since the invasion of Ukraine.
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