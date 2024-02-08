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08 февраля 2024, 14:14 |
458
0

Следующий конгресс УЕФА проведут в Сербии. Скоро она сыграет с россией

В 2025 году УЕФА приедет в Белград

08 февраля 2024, 14:14 |
458
0
Следующий конгресс УЕФА проведут в Сербии. Скоро она сыграет с россией
УЕФА

Конгресс УЕФА в 2025 году состоится в столице Сербии – городе Белград, сообщает журналист британского издания BBC Саминдра Кути.

Такое решение было принято на нынешнем конгрессе, который прямо сейчас проходит в Париже.

Интересно, что в марте сборная Сербии станет первой с начала полномасштабного вторжения европейской страной, которая сыграет против национальной команды россии.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что не может запретить сборной Сербии играть против страны-террориста, так как это «не под юрисдикцией УЕФА».

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сборная Сербии по футболу конгресс УЕФА дисквалификация россии
Источник Twitter
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