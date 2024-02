Следующий конгресс УЕФА проведут в Сербии. Скоро она сыграет с россией

Конгресс УЕФА в 2025 году состоится в столице Сербии – городе Белград, сообщает журналист британского издания BBC Саминдра Кути.

Такое решение было принято на нынешнем конгрессе, который прямо сейчас проходит в Париже.

Интересно, что в марте сборная Сербии станет первой с начала полномасштабного вторжения европейской страной, которая сыграет против национальной команды россии.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что не может запретить сборной Сербии играть против страны-террориста, так как это «не под юрисдикцией УЕФА».

The 2025 Uefa Congress will be staged in Belgrade.



In March, Serbia will become the first European team to play Russia in a friendly since the invasion of Ukraine.