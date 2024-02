4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».

Во время матча болельщики «волков» пели оскорбительные песни в адрес лондонского клуба – «Челси еб**** гов*о». Эту же песню спели и болельщики «Челси», которых возмутила неудачная игра команды – «Мы еб**** гов*о». Этот момент попал в видеотрансляцию игры.

После поражения в последнем матче «Челси» опустился на 11 место в турнирной таблице английского чемпионата. У «синих» 31 очко за 23 сыгранных матча в АПЛ.

ВИДЕО. «Мы – гов*о». Фаны Челси пели оскорбительные песни в адрес родной команды

Wolves away fans at Stamford Bridge: “You’re f**king s**t!”



Chelsea fans right after: “We’re f**king s**t!”



If you don’t laugh, you’ll cry, as they say 😅 pic.twitter.com/SmFM95ot48