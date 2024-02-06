«Мы – гов*о». Фаны Челси пели оскорбительные песни в адрес родной команды
Болельщиков «синих» возмутила последняя игра команды
4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».
Во время матча болельщики «волков» пели оскорбительные песни в адрес лондонского клуба – «Челси еб**** гов*о». Эту же песню спели и болельщики «Челси», которых возмутила неудачная игра команды – «Мы еб**** гов*о». Этот момент попал в видеотрансляцию игры.
После поражения в последнем матче «Челси» опустился на 11 место в турнирной таблице английского чемпионата. У «синих» 31 очко за 23 сыгранных матча в АПЛ.
ВИДЕО. «Мы – гов*о». Фаны Челси пели оскорбительные песни в адрес родной команды
Wolves away fans at Stamford Bridge: “You’re f**king s**t!”— 🇦🇺 GE🅾️RGE🇪🇬 ✝️ (@GSalib66) February 5, 2024
Chelsea fans right after: “We’re f**king s**t!”
If you don’t laugh, you’ll cry, as they say 😅 pic.twitter.com/SmFM95ot48
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