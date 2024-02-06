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  4. «Мы – гов*о». Фаны Челси пели оскорбительные песни в адрес родной команды
Англия
06 февраля 2024, 11:18 | Обновлено 06 февраля 2024, 11:48
741
2

«Мы – гов*о». Фаны Челси пели оскорбительные песни в адрес родной команды

Болельщиков «синих» возмутила последняя игра команды

06 февраля 2024, 11:18 | Обновлено 06 февраля 2024, 11:48
741
2
«Мы – гов*о». Фаны Челси пели оскорбительные песни в адрес родной команды
Getty Images/Global Images Украина. Болельщик Челси

4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».

Во время матча болельщики «волков» пели оскорбительные песни в адрес лондонского клуба – «Челси еб**** гов*о». Эту же песню спели и болельщики «Челси», которых возмутила неудачная игра команды – «Мы еб**** гов*о». Этот момент попал в видеотрансляцию игры.

После поражения в последнем матче «Челси» опустился на 11 место в турнирной таблице английского чемпионата. У «синих» 31 очко за 23 сыгранных матча в АПЛ.

ВИДЕО. «Мы – гов*о». Фаны Челси пели оскорбительные песни в адрес родной команды

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Источник: Челси пока не планирует увольнять Почеттино
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фанаты болельщики Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Вулверхэмптон реакция болельщиков
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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King8619
Продукт життєдіяльності людини "гіМно" пишеться через "В" (Гівно). Але, звідки вам рашикам недоробленим, які публікують свої статті кацапською це знати, бо за вас перекладає гугл перекладач..
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