Челси с асистом Мудрика проиграл Вулвз в матче с 6 голами, ничья Забарного
4 февраля состоялось 3 матча 23-го тура АПЛ
4 февраля состоялось 3 матча 23-го тура АПЛ.
«Челси» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» со счетом 2:4. Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 72-й минуте вместо Рахима Стерлинга.
На 86-й украинец отдал ассист с углового на Тиаго Силву. Для Мудрика это шестое голевое действие в текущем сезоне: 4 гола и 2 голевые передачи.
«Борнмут» дома сыграл вничью с «Ноттингем Форест» 1:1. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
В еще одном матче игрового дня «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вест Хэм» 3:0.
АПЛ. 23-й тур. 4 февраля
Челси – Вулверхэмптон – 2:4
Голы: Палмер, 19, Силва, 86 – Кунья, 22, 63, 82 (пен.), Дисаси, 43 (автогол)
Борнмут – Ноттингем Форест – 1:1
Голы: Клюйверт, 5 – Хадсон-Одои, 45
Удаление: Билллинг, 84
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:0
Голы: Хойлунд, 23, Гарначо, 49, 84
Defeat for the Blues.#CFC | #CheWol pic.twitter.com/4JsJRB5Avz— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 4, 2024
What. A. Day.— Wolves (@Wolves) February 4, 2024
❤️ pic.twitter.com/WDc77FPkk3
It's a draw at Vitality Stadium. pic.twitter.com/b0UJcYFQbW— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 4, 2024
It ends level ⏱ pic.twitter.com/dHTjpjvmJd— Nottingham Forest (@NFFC) February 4, 2024
Three goals and three points! ❤️👏#MUFC || #MUNWHU— Manchester United (@ManUtd) February 4, 2024
Defeat on the road. pic.twitter.com/MMmJcC0VY5— West Ham United (@WestHam) February 4, 2024
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