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Англия
04 февраля 2024, 18:10 | Обновлено 04 февраля 2024, 18:14
2473
16

Челси с асистом Мудрика проиграл Вулвз в матче с 6 голами, ничья Забарного

4 февраля состоялось 3 матча 23-го тура АПЛ

04 февраля 2024, 18:10 | Обновлено 04 февраля 2024, 18:14
2473
16
Челси с асистом Мудрика проиграл Вулвз в матче с 6 голами, ничья Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Лемина и Михаил Мудрик

4 февраля состоялось 3 матча 23-го тура АПЛ.

«Челси» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» со счетом 2:4. Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 72-й минуте вместо Рахима Стерлинга.

На 86-й украинец отдал ассист с углового на Тиаго Силву. Для Мудрика это шестое голевое действие в текущем сезоне: 4 гола и 2 голевые передачи.

«Борнмут» дома сыграл вничью с «Ноттингем Форест» 1:1. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

В еще одном матче игрового дня «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вест Хэм» 3:0.

АПЛ. 23-й тур. 4 февраля

Челси – Вулверхэмптон – 2:4
Голы: Палмер, 19, Силва, 86 – Кунья, 22, 63, 82 (пен.), Дисаси, 43 (автогол)

Борнмут – Ноттингем Форест – 1:1
Голы: Клюйверт, 5 – Хадсон-Одои, 45
Удаление: Билллинг, 84

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:0
Голы: Хойлунд, 23, Гарначо, 49, 84

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Вулверхэмптон Челси - Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Вест Хэм Борнмут Илья Забарный Ноттингем Форест Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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vbrjkf
Бездумная,разрозненная игра. Пачета не может "склеить" команду. По ходу, его время в "Челси" заканчивается...
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+5
Remark
Зупиніть цю машину!!! Шостка гольова! Це просто фантастика!
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+5
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February 30
Манчестер Юнайтед достойно помянул малышей Басби в годовщину авиакатастрофы - 1958.   Новые малыши тен Хага, мало того, что решили исход встречи, так ещё символически изобразили памятник троице Юнайтед (Чарльтон, Бест, Лоу)!!!     И ведь никто с ними не проводил политзанятия.     Просто парни знают какая честь играть в самом титулованном клубе Англии.Реванш удался!  3:0.  Хотя ничто этого не предвещало по вязкой и плотной игре.   У Вест Хэма и преимущество было,  и ожидание гола в  3 раза больше.    Но всё  решило мастерство.
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+4
zhyr
Останнім часом рідко дивлюсь Челсі з Мудриком. Але коли він тільки перейшов, дивився часто. Так от він доволі часто виводив партнерів 1 на 1 з голкіпером. Тобто він може грати в пас. Але ця його маніакальна одержимість когось обіграти, ставить хрест на його кар"єрі. Висновок такий: Челсі потрібен тренер, який буде пиз-ти Мудрика кожен раз, як той йде в обіграш і втрачає м"яч))). Думаю декілька місяців і це був би зовсім інший футболіст)))
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+2
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PUMA
Где вы хейтеры  ?
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+2
Sheva19
Походу Миша без еврокубков будет .
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0
Pavel_i_CO
А кажуть, що лайно не тоне) 11-х вже Борнмут Забарного піджимає. Далі буде....
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0
Александр
Кунья это суперфорврд .Уничтожили 
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-1
AK.228
Трохи не вгадав рахунок… ставив на 1-3
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-2
PUMA
Третий заход Моура?
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-2
Sheva19
Пенсионеры свое название поддерживают так и до Чемпионшипа не далеко 
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-2
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