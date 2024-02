Челси с асистом Мудрика проиграл Вулвз в матче с 6 голами, ничья Забарного

4 февраля состоялось 3 матча 23-го тура АПЛ.

«Челси» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» со счетом 2:4. Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 72-й минуте вместо Рахима Стерлинга.

На 86-й украинец отдал ассист с углового на Тиаго Силву. Для Мудрика это шестое голевое действие в текущем сезоне: 4 гола и 2 голевые передачи.

«Борнмут» дома сыграл вничью с «Ноттингем Форест» 1:1. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

В еще одном матче игрового дня «Манчестер Юнайтед» разгромил «Вест Хэм» 3:0.

АПЛ. 23-й тур. 4 февраля

Челси – Вулверхэмптон – 2:4

Голы: Палмер, 19, Силва, 86 – Кунья, 22, 63, 82 (пен.), Дисаси, 43 (автогол)

Борнмут – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Клюйверт, 5 – Хадсон-Одои, 45

Удаление: Билллинг, 84

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 3:0

Голы: Хойлунд, 23, Гарначо, 49, 84

