Почеттино оценил матч с Вулверхэмптоном, в котором Мудрик отдал ассист
4 февраля «пенсионеры» уступили «Вулверхэмптону» со счетом 2:4
4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».
Украинский вингер Михаил Мудрик, который вышел на поле на 72-й минуте, отдал ассист на 86-й на Тиаго Силву, точно навесив с углового.
После завершения встречи главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своих подопечных:
«Когда мы забили, игра была под нашим контролем. Затем, мы пропускаем, мы начинаем нервничать и не справляемся со стрессом.
Мы пропустили два гола, было сложно управлять командой, это был стресс. У нас были шансы на счет 2:2, но затем мы пропустили третий. Очень разочарованы, хочу извиниться перед болельщиками и спасибо тем, кто остался и поддержал команду до конца. Нам очень жаль, мы разочарованы.
Мы не можем опустить руки, это трудный момент, но это момент, когда нужно быть вместе, находить решения и пытаться помочь команде с нашими решениями.
Мы не соответствуем истории клуба, это правда. Это другой проект, и вопрос времени, но мне трудно каждый раз повторять, что [нам нужно больше] времени», – сказал Почеттино.
Видеообзор матча Челси – Вулверхэмптон – 2:4
События матча
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