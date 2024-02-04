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Чемпионат Англии
Челси
04.02.2024 16:00 – FT 2 : 4
Вулверхэмптон
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Англия
04 февраля 2024, 20:16 | Обновлено 04 февраля 2024, 20:19
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Почеттино оценил матч с Вулверхэмптоном, в котором Мудрик отдал ассист

4 февраля «пенсионеры» уступили «Вулверхэмптону» со счетом 2:4

04 февраля 2024, 20:16 | Обновлено 04 февраля 2024, 20:19
1374
1
Почеттино оценил матч с Вулверхэмптоном, в котором Мудрик отдал ассист
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».

Украинский вингер Михаил Мудрик, который вышел на поле на 72-й минуте, отдал ассист на 86-й на Тиаго Силву, точно навесив с углового.

После завершения встречи главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своих подопечных:

«Когда мы забили, игра была под нашим контролем. Затем, мы пропускаем, мы начинаем нервничать и не справляемся со стрессом.

Мы пропустили два гола, было сложно управлять командой, это был стресс. У нас были шансы на счет 2:2, но затем мы пропустили третий. Очень разочарованы, хочу извиниться перед болельщиками и спасибо тем, кто остался и поддержал команду до конца. Нам очень жаль, мы разочарованы.

Мы не можем опустить руки, это трудный момент, но это момент, когда нужно быть вместе, находить решения и пытаться помочь команде с нашими решениями.

Мы не соответствуем истории клуба, это правда. Это другой проект, и вопрос времени, но мне трудно каждый раз повторять, что [нам нужно больше] времени», – сказал Почеттино.

Видеообзор матча Челси – Вулверхэмптон – 2:4

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Тиаго Сильва (Челси).
82’
ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
43’
ГОЛ ! Автогол забил Аксель Дисаси (Челси).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Источник Football London
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Kaftan
Надіюсь, почетіно, після звільнення, забере з собою, любимчика стерлінга🥴
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