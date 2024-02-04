Почеттино оценил матч с Вулверхэмптоном, в котором Мудрик отдал ассист

4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».

Украинский вингер Михаил Мудрик, который вышел на поле на 72-й минуте, отдал ассист на 86-й на Тиаго Силву, точно навесив с углового.

После завершения встречи главный тренер «пенсионеров» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своих подопечных:

«Когда мы забили, игра была под нашим контролем. Затем, мы пропускаем, мы начинаем нервничать и не справляемся со стрессом.

Мы пропустили два гола, было сложно управлять командой, это был стресс. У нас были шансы на счет 2:2, но затем мы пропустили третий. Очень разочарованы, хочу извиниться перед болельщиками и спасибо тем, кто остался и поддержал команду до конца. Нам очень жаль, мы разочарованы.

Мы не можем опустить руки, это трудный момент, но это момент, когда нужно быть вместе, находить решения и пытаться помочь команде с нашими решениями.

Мы не соответствуем истории клуба, это правда. Это другой проект, и вопрос времени, но мне трудно каждый раз повторять, что [нам нужно больше] времени», – сказал Почеттино.

Видеообзор матча Челси – Вулверхэмптон – 2:4