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  4. ВИДЕО. Шестое голевое действие. Мудрик отдал ассист с углового в матче АПЛ
Англия
04 февраля 2024, 17:55 | Обновлено 04 февраля 2024, 17:59
588
2

ВИДЕО. Шестое голевое действие. Мудрик отдал ассист с углового в матче АПЛ

Михаил отдал голевую передачу на Тиаго Силву

04 февраля 2024, 17:55 | Обновлено 04 февраля 2024, 17:59
588
2
ВИДЕО. Шестое голевое действие. Мудрик отдал ассист с углового в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

4 февраля проходит матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон».

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 72-й минуте вместо Рахима Стерлинга.

На 86-й Мудрик отметился ассистом на Тиаго Силву. Михаил точно навесил на центрального защитника с углового.

❗️ ВИДЕО. Мудрик отметился ассистом с углового в матче против Вулверхэмптона

На 90+3-й минуте счет 4:2 в пользу «волков».

Для Михаила это 6-е голевое действие в текущем сезоне за Челси: 4 гола и 2 ассиста.

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Тиаго Силва Михаил Мудрик
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Darkness1984
4 голи та 2 асисти зараз коштує 100 лямів😉
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+2
Лига Конференций Без Динамо
Несите золотой мяч!!!
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+1
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