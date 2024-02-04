ВИДЕО. Шестое голевое действие. Мудрик отдал ассист с углового в матче АПЛ
Михаил отдал голевую передачу на Тиаго Силву
4 февраля проходит матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон».
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 72-й минуте вместо Рахима Стерлинга.
На 86-й Мудрик отметился ассистом на Тиаго Силву. Михаил точно навесил на центрального защитника с углового.
❗️ ВИДЕО. Мудрик отметился ассистом с углового в матче против Вулверхэмптона
На 90+3-й минуте счет 4:2 в пользу «волков».
Для Михаила это 6-е голевое действие в текущем сезоне за Челси: 4 гола и 2 ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 4 февраля в 18:30 по Киеву
Британский боксер заявил о решительности на бой с украинцем