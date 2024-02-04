ВИДЕО. Шестое голевое действие. Мудрик отдал ассист с углового в матче АПЛ

4 февраля проходит матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон».

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 72-й минуте вместо Рахима Стерлинга.

На 86-й Мудрик отметился ассистом на Тиаго Силву. Михаил точно навесил на центрального защитника с углового.

❗️ ВИДЕО. Мудрик отметился ассистом с углового в матче против Вулверхэмптона

На 90+3-й минуте счет 4:2 в пользу «волков».

Для Михаила это 6-е голевое действие в текущем сезоне за Челси: 4 гола и 2 ассиста.