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Челси
04.02.2024 16:00 - : -
Вулверхэмптон
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Англия
04 февраля 2024, 08:15 |
139
0

Челси – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 февраля в 16:00 по Киеву

04 февраля 2024, 08:15 |
139
0
Челси – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

4 февраля на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 23-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Челси» встретится с «Вулверхэмптоном». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Челси

Команда в этом сезоне имеет шанс запомнится чем-то хорошим. В конце нынешнего месяца она разыграет трофей, Кубок Лиги. А ведь до этого могли и не дойти: гол Мудрика на ровном месте перевел проигранный Ньюкаслу фактически поединок в серию пенальти, которую удалось выиграть. В полуфинале спас формат - первый из двух поединков проиграли Мидлсбро, и только дома разгромили представителя Чемпионшипа, воспользовавшись кучей его ошибок. Кстати, потом синие играли в кубке страны с Астон Виллой, и закончили 0-0, обрекая себя на переигровку. Нет, конечно, Почеттино попытается исправить положение и в АПЛ. Ведь есть все угрозы и второй сезон закончить без пропуска на евроарену. Но с Ливерпулем ничего не вышло - уступили 1-4.

Вулверхэмптон

Клуб смог стать пусть не сенсацией, но приятной неожиданностью. Многие ставили крест на команде если не на фоне распродажи игроков летом, так после ухода Лопетеги за неделю до старта. Мол, если Юлен, спасший от вылета в 2022/2023, так разуверился в проекте, то кто справится? Оказалось, что таким менеджером стал О'Нил, что в прошлом сезоне уверенно удержал в АПЛ новичка, Борнмут. На новом месте Гари пусть и не мгновенно, но дал результат. И не только в чемпионате - в кубке его парни выбивали в переигровке Брентфорд, а потом солидно, 2-0, выбив Вест Бромвич. Параллельно была достойная статистика в АПЛ зимой, что закрепила Вулвз в числе середняков. Но с Манчестер Юнайтед уже к середине первого тайма пропустили дома дважды, и так и не оправились от такого удара.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. В декабре серия продолжилась: на Молинью хозяева победили 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом пары синих. Но волки неплохи в поединках с грандами при О'Ниле - ставим на гостей при форе +1 гол (коэффициент - 1,81).

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Источник Sport.ua
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