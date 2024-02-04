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  4. Челси – Вулверхэмптон – 2:4. Как Мудрик отдал голевой пас. Видео голов
Чемпионат Англии
Челси
04.02.2024 16:00 – FT 2 : 4
Вулверхэмптон
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Англия
04 февраля 2024, 19:13 |
595
1

Челси – Вулверхэмптон – 2:4. Как Мудрик отдал голевой пас. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 23-го тура АПЛ

04 февраля 2024, 19:13 |
595
1
Челси – Вулверхэмптон – 2:4. Как Мудрик отдал голевой пас. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья и Михаил Мудрик

4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 72-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 86-й украинец отметился ассистом на Тиаго Силву, точно навесив с углового.

АПЛ. 23-й тур. 4 февраля

Челси – Вулверхэмптон – 2:4

Голы: Палмер, 19, Силва, 86 – Кунья, 22, 63, 82 (пен.), Дисаси, 43 (автогол)

Видео голов и обзор матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Тиаго Сильва (Челси).
82’
ГОЛ ! С пенальти забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
43’
ГОЛ ! Автогол забил Аксель Дисаси (Челси).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Источник Sport.ua
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vazazh
Вибачаюсь, але місяць, що найменше, тому написав, Арсенал, з мурдиком - в ж... в АПЛ. Титул - два претенденти - Лівер та МС
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