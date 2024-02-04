4 февраля состоялся матч 23-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу «волков».

Украинский вингер хозяев Михаил Мудрик начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле на 72-й минуте вместо Рахима Стерлинга. На 86-й украинец отметился ассистом на Тиаго Силву, точно навесив с углового.

АПЛ. 23-й тур. 4 февраля

Челси – Вулверхэмптон – 2:4



Голы: Палмер, 19, Силва, 86 – Кунья, 22, 63, 82 (пен.), Дисаси, 43 (автогол)



Видео голов и обзор матча: