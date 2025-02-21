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  4. Динамо без Бущана, бразильское усиление Шахтера и потери Руха
Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 13:50 |
627
0

Динамо без Бущана, бразильское усиление Шахтера и потери Руха

Рестарт сезона УПЛ: Sport.ua итожит кадры и делает прогноз на вторую часть

21 февраля 2025, 13:50 |
627
0
Динамо без Бущана, бразильское усиление Шахтера и потери Руха
ФК Шахтер. Кауа Элиас

21 февраля матчем «Колос» – «Черноморец» возобновляется чемпионат Украины. В оставшихся до конца сезона 12 турах команды будут стараться (а может, и не будут) ответить на главные турнирные вопросы: кто станет чемпионом, кто получит путевки в еврокубки, кто понизится в классе, и кому удастся избежать этого понижения.

Не дожидаясь окончания сезона, Sport.ua пытается проанализировать кадровые изменения в наших клубах во время зимнего перерыва и ответить на важнейшие турнирные вопросы текущего чемпионата страны.

Динамо

ФК Динамо

Минувшее лето – вот тогда у «сине-белых» что не день был, то новость. А нынешний антракт у «Динамо» прошел спокойно. Даже слишком спокойно. Александр Шовковский со своим тренерским штабом уделяли основное внимание на тренировочных сборах наигрыванию основы. С учетом окончательной адаптации в коллективе летних новичков. И с учетом ухода из команды основного кипера Георгия Бущана.

Именно трансфер 30-летнего динамовского вратаря в саудовский «Аль-Шабаб» можно и нужно считать главным событием динамовских зимних каникул.

Кроме Георгия, команду покинули Александр Андриевский и Владимир Шепелев. Ощутимыми потери этих двух полузащитников назвать сложно, ведь им есть даже не равноценная, а более квалифицированная замена. А вот заменить в воротах Бущана Руслану Нещерету будет весьма непросто.

Тем не менее, динамовцы не выходили на рынок в поисках вратаря. Они просматривали игроков защиты. Но в итоге ряды «бело-синих» так никто и не пополнил.

Тем не менее, имеющегося потенциала, а главное – очкового преимущества над ближайшими конкурентами команде Шовковского должно хватить, чтобы финишировать на той позиции, на которой они ушли на перерыв.

Прогноз Sport.ua: 1-е место

Александрия

ФК Александрия

Очень уверенно и ровно шагала команда Руслана Ротаня в первой части сезона, но на самом его финише немного споткнулась. Тем не менее, «Александрия» не вывалилась из борьбы за самые высокие места, о чем красноречиво говорит позиция «горожан» на промежуточном финише.

А еще об их серьезности говорит и тот факт, что ни Калюжный, ни Беззера, ни Ермаков, ни другие игроки основного состава не покинули команду. Более того, уместно говорить, что во второй части сезона команда у Ротаня может быть еще сильнее, ведь появились интересные игроки.

В первую очередь речь идет о Владимире Шепелеве и Антоне Боле. К тому же, обращает на себя внимание и еще один зимний новичок Теди Цара, который с Беззера будет отвечать за креатив в атаке.

Однако, скорее всего, навязать конкуренцию «Динамо» в борьбе за чемпионство «Александрия» вряд ли сможет. А вот с «Шахтером» пободается за второе место. Может, и уступит в итоге, но ниже третьего места не опустится при любом раскладе.

Прогноз Sport.ua: 3-е место

Шахтер

Марино Пушич остался на посту наставника «Шахтера». Хорошо это или плохо – узнаем в конце мая. Однако в конце февраля мы можем утверждать, что не в последнюю очередь «благодаря» нынешнему рулевому «горняки» так низко располагаются в турнирной таблице накануне решающего отрезка сезона.

В этот самом решающем отрезке сезона Пушичу вряд ли можно позавидовать, ведь ему придется строить, по существу, новую команду. Во всяком случае, в той ее части, что касается атаки. И строить ему придется по ходу пьесы.

Главные потери «Шахтера» – Даниил Сикан, Александр Зубков и Тарас Степаненко. И если уход в чемпионат Турции ветерана Степаненко можно считать проводами на заслуженный отдых, то вот потерю первых двух сложно компенсировать. Особенно Сикана, ведь теперь из номинальных форвардов доступен лишь нестабильный и травматичный Траоре.

В то же время нужно отметить, что «Шахтер» приобрел очень качественного игрока атаки Элиаса, который, скорее всего, и будет исполнять роль единственного форварда.

ФК Шахтер

Следует так же отметить, что наконец-то раскрылись (во всяком случае, на сборах) и предыдущие дорогостоящие бразильцы – Марлон, Кевин и Педринью. Да и Эгиналдо. Если этим парням будет сопутствовать и удача, если они поймают кураж, то, безусловно, еще навяжут динамовцам борьбу за чемпионство. Но вряд ли даже кураж поможет отыграть как минимум семь очков форы.

Прогноз Sport.ua: 2-е место

Кривбасс

Команда Юрия Вернидуба долго запрягала, но, в конце концов, таки сумела под конец первой части сезона раскочегариться. Номинально, «Кривбасс» может еще навязать борьбу и за третье место, ведь отставание от того третьего места – всего два пункта.

Но по факту вряд ли «красно-черные» будут и в нынешнем сезоне бороться за призовые места. За высокие – безусловно, но выше – вряд ли. И это не просто интуиция нам такое подсказывает. Дело в том, что нынешней зимой «Кривбасс» не был столь активен на трансферном рынке.

Судите сами: ушли Тимур Стецьков, Александр Драмбаев и Джихад Бизимана. Получается, что с их уходом у команды возникли определенные проблемы в центре поля и в центре защиты. Пришедшие (Владимир Виливальд, Владислав Семотюк и два легионера – Глейкер Мендоса и Клемент Икенна) попытаются минимизировать потери, но на это уйдет время.

К тому же, с точки зрения кадрового потенциала не только три первые в турнирной таблице команды смотрятся поинтереснее «Кривбасса», но и «Полесье».

Прогноз Sport.ua: 5-е место

Полесье

А в Житомире постоянный движ. Успевай лишь запоминать фамилии. Или не успевай.

Главная потеря «Полесья» нынешней зимой – уход в МЛС молодого защитника Артема Смолякова. Но зато на этом трансфере «волки» наварили, если верить СМИ, два миллиона евро. Примерно на столько они и потратились.

Продолжая тему потерь. Ушли Луифер Эрнандес, Эмиль Мустафаев, Дмитрий Шастал и Богдан Кушниренко. То есть те, кто уже не был основным.

ФК Полесье. Александр Андриевский

Что же касается приобретений, то там тоже весело. Однако, в этот раз, среди новых лиц «Полесья» – лишь одно знакомое: экс-динамовце Андриевский. Остальные – легионеры: Факундо Батиста, Томер Йосефи, Офер Битон, Энди Хадрой и Андре Гонсалес. Кто все эти люди, и с чем «их едят» – сказать сложно. Будем разбираться уже по ходу чемпионата.

Тем не менее, рискнем предположить, что на финише именно команда Имада Ашура подопрет медальный подиум.

Прогноз Sport.ua: 4-е место

Карпаты

Слияние «Карпат» с «Рухом», которое, как оказалось, и не слияние вовсе, существенно запутало карты с точки зрения дальнейших перспектив обоих львовских коллективов. И если относительно «зелено-белых» можно утверждать хотя бы то, что они усилились, то вот о перспективах «желто-черных» вообще говорить очень сложно.

«Карпаты» пополнились сразу четырьмя игроками «Руха»: Алексеем Сычом, Игорем Краснопиром, Олегом Федором и Ильей Квасницей. Плюс упомянутый Стецьков из «Кривбасса». И плюс аргентинец Патрисио Танда. А еще плюс – неплохой и так состав, который уже был.

ФК Карпаты

А из минусов – как всех их собрать, притереть и адаптировать. Это длительный процесс. Посему и место итоговое «лишь» шестое.

Прогноз Sport.ua: 6-е место

Рух

Лишь две команды в нынешний зимний антракт больше теряли, нежели приобретали. И одна из этих команд – понятное дело, «Рух». Весь «ликвид» команды Виталия Пономарева оказался в «Карпатах». Взамен, то есть из «Карпат», «желто-черные» получили Артура Рябова и Юрия Тлумака. Также игроками «Руха» стали Артур Ременяк и Олег Горин. О потерях команды Пономарева было сказано выше.

Если принять во внимание тот факт, что теперь уже «Рух» якобы не будет сливаться с «Карпатами», то получается, что и терять место в элите «желто-черные» вряд ли намерены.

Имеющегося турнирного багажа команде должно хватить, чтобы сберечь прописку в элите. И даже чтобы не играть в стыках.

Прогноз Sport.ua: 12-е место

Заря

Существенный приобретений нет, как и потерь нет. Вернулся в португальскую «Эштрелу» Алиун Ндур. Пришли в «Зарю» Деян Попара, Иван Головкин и Владимир Белоцерковец.

Но главное в этой связи то, что Младен Бартулович наконец-то получил возможность самостоятельно готовить команду в течение длительного времени.

Бороться за высокие места уже поздно, но и ниже опускаться совсем не с руки.

Прогноз Sport.ua: 7-е место

Верес

Один из главный возмутителей спокойствия в первой части сезона на промежуточном финише сумел сберечь практически всех своих основных исполнителей. За исключением Яго, который перебрался в «Ригу».

Ушел из команды и некогда основной форвард Марко Мрвальевич. А пришел – опытнейший полузащитник Игорь Харатин.

Имеющего кадрового набора «народному клубу» должно хватить, чтобы в этот раз обойтись без стыковых поединков.

Прогноз Sport.ua: 10-е место

ЛНЗ

Одному Всевышнему известно, чего ожидать от этой команды. Под рукой и у предыдущего наставника, Андреса Карраско, был вполне конкурентный состав, однако испанец с тем составом не совладал. Теперь вот пришел черед совладать или нет Роману Григорчуку. Должно быть, как минимум, интересно.

Тем более, что черкасский клуб снова провел впечатляющую трансферную кампанию на «вход»: Кушниренко, Драмбаев, Танковский и молодой Якименко.

ФК ЛНЗ. Вячеслав Танковский

О борьбе за высокие места в этом сезоне «аграриям» уже вряд ли получится мечтать, но вот на локальные подвиги они способны.

Прогноз Sport.ua: 8-е место

Колос

После Руслана Костышина «Колос» все еще пытается по привычке декларировать борьбу за высокие места, однако в реальности выходит иначе. Пока что ковалевцы борются за то, чтобы избежать стыковых матчей.

Есть целый ворох объективных причин (да и субъективных тоже), почему «Колосу» удастся без особых проблем избежать печальной участи. Главная причина: кадровая. По меркам УПЛ, в «Колосе» собраны вполне квалифицированные футболисты.

ФК Колос. Николай Ковталюк (№22)

В этот раз громких входящих трансферов в команде из Киевской области практически нет. Пришел из «Ворсклы» Николай Ковталюк. Есть и два легионера: Штефан Вледою и Аринально Рапай.

А вот на выход – больше: Гитис Паулаускас, Денис Безбородько, Диего Сантос, Антон Салабай и Олег Ильин.

Прогноз Sport.ua: 9-е место

Ворскла

Повторное приглашение на тренерский мостик ворсклян Юрия Максимова не стало панацеей для команды. Поначалу казалось, что новый-старый тренер сумел достучаться до своих подопечных, но в итоге «Ворскла» провалила финиш осеннего полусезона.

Однако, несмотря на анонсированную Максимовым большую чистку, во время зимнего антракта Полтаву покинуло четверо: Виктор Корниенко, Николай Ковталюк, Александр Черноморец и Демир Шкриель. Уход Ильи Крупского в «Металлист 1925» - это не чистка, а зарабатывание денег. К тому же, этот защитник остаток сезона проведет все равно в «Ворскле».

А вот новобранцев больше: Антон Салабай, Мильот Авдюли, Навин Малыш, Евгений Пасич, Фернан Фаеррон и, внимание, Владислав Кулач.

Со всей это чехардой Максимову еще предстоит разобраться. Прогнозируем, что разберется. В том смысле, что в «переходняках» его команда играть не будет.

Прогноз Sport.ua: 11-е место

Левый берег

Этой команде удалось получить путевку в элитный дивизион в самый последний момент. Уже тогда, когда она собиралась продолжать свои выступления в Первой лиге. Но волею судьбы пришлось играть «этажом выше». Поэтому провала избежать не удалось.

Однако осенью казалось, что «Левый берег» сумеет в зимний антракт провести серьезную кадровую работу. Но на данный момент может констатировать, что эту серьезную работу пристоличный клуб не провел.

Лишь Шастала можно назвать реальным усилением. А вот кто такие Андрей Ризнык, Илья Караващенко и бразилец Диего – только предстоит узнать.

Потерь среди основы нет. Но наш прогноз все равно неутешителен: вылет в Первую лигу.

Прогноз Sport.ua: 15-е место

Оболонь

По меркам нынешней «Оболони» столичный клуб неплохо усилился. Пришли опытные Олег Ильин и Денис Устименко. На выход в команде Сергея Шищенко нет никого.

Еще один плюс – Шищенко получил возможность не по ходу делать правки, а самостоятельно готовить команду под свое видение игры.

Этого должно хватить, чтобы избежать прямого вылета. Но не более того.

Прогноз Sport.ua: 14-е место

Черноморец

Команду Александра Бабича покинули Александр Васильев и Иван Петряк. Новички – тоже серьезные по нашим меркам: Денис Безбородько и Эмиль Мустафаев.

В любом случае, во второй части сезона у «моряков» вряд ли повторится ситуация со стартовым поединком чемпионата, когда не нашлось игроков для полного протокола.

На наш субъективный взгляд, «Черноморец» избежит прямого вылета.

Прогноз Sport.ua: 13-е место

Ингулец

Выше было упомянуто о двух коллективах, которые нынешней зимой больше теряли. Второй такой коллектив – «Ингулец».

Команду покинули Владимир Виливальд и Владимир Билоцерковец – одни из немногих, кто способен играть на хорошем уровне. А среди новичков – сплошь малоизвестные фамилии.

И даже если команда Василия Кобина все оставшиеся свои матчи проведет в родных стенах, вряд ли ей удастся выбраться из зоны вылета. Слишком слабый ее кадровый потенциал. Слишком токсична атмосфера в том клубе.

Прогноз Sport.ua: 16-е место

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статьи эксклюзив Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Шахтер Донецк Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир Карпаты Львов Рух Львов Заря Луганск Верес Ровно ЛНЗ Черкассы Колос Ковалевка Левый Берег Киев Оболонь Киев Черноморец Одесса
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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