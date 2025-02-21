Динамо без Бущана, бразильское усиление Шахтера и потери Руха

21 февраля матчем «Колос» – «Черноморец» возобновляется чемпионат Украины. В оставшихся до конца сезона 12 турах команды будут стараться (а может, и не будут) ответить на главные турнирные вопросы: кто станет чемпионом, кто получит путевки в еврокубки, кто понизится в классе, и кому удастся избежать этого понижения.

Не дожидаясь окончания сезона, Sport.ua пытается проанализировать кадровые изменения в наших клубах во время зимнего перерыва и ответить на важнейшие турнирные вопросы текущего чемпионата страны.

Динамо

ФК Динамо

Минувшее лето – вот тогда у «сине-белых» что не день был, то новость. А нынешний антракт у «Динамо» прошел спокойно. Даже слишком спокойно. Александр Шовковский со своим тренерским штабом уделяли основное внимание на тренировочных сборах наигрыванию основы. С учетом окончательной адаптации в коллективе летних новичков. И с учетом ухода из команды основного кипера Георгия Бущана.

Именно трансфер 30-летнего динамовского вратаря в саудовский «Аль-Шабаб» можно и нужно считать главным событием динамовских зимних каникул.

Кроме Георгия, команду покинули Александр Андриевский и Владимир Шепелев. Ощутимыми потери этих двух полузащитников назвать сложно, ведь им есть даже не равноценная, а более квалифицированная замена. А вот заменить в воротах Бущана Руслану Нещерету будет весьма непросто.

Тем не менее, динамовцы не выходили на рынок в поисках вратаря. Они просматривали игроков защиты. Но в итоге ряды «бело-синих» так никто и не пополнил.

Тем не менее, имеющегося потенциала, а главное – очкового преимущества над ближайшими конкурентами команде Шовковского должно хватить, чтобы финишировать на той позиции, на которой они ушли на перерыв.

Прогноз Sport.ua: 1-е место

Александрия

ФК Александрия

Очень уверенно и ровно шагала команда Руслана Ротаня в первой части сезона, но на самом его финише немного споткнулась. Тем не менее, «Александрия» не вывалилась из борьбы за самые высокие места, о чем красноречиво говорит позиция «горожан» на промежуточном финише.

А еще об их серьезности говорит и тот факт, что ни Калюжный, ни Беззера, ни Ермаков, ни другие игроки основного состава не покинули команду. Более того, уместно говорить, что во второй части сезона команда у Ротаня может быть еще сильнее, ведь появились интересные игроки.

В первую очередь речь идет о Владимире Шепелеве и Антоне Боле. К тому же, обращает на себя внимание и еще один зимний новичок Теди Цара, который с Беззера будет отвечать за креатив в атаке.

Однако, скорее всего, навязать конкуренцию «Динамо» в борьбе за чемпионство «Александрия» вряд ли сможет. А вот с «Шахтером» пободается за второе место. Может, и уступит в итоге, но ниже третьего места не опустится при любом раскладе.

Прогноз Sport.ua: 3-е место

Шахтер

Марино Пушич остался на посту наставника «Шахтера». Хорошо это или плохо – узнаем в конце мая. Однако в конце февраля мы можем утверждать, что не в последнюю очередь «благодаря» нынешнему рулевому «горняки» так низко располагаются в турнирной таблице накануне решающего отрезка сезона.

В этот самом решающем отрезке сезона Пушичу вряд ли можно позавидовать, ведь ему придется строить, по существу, новую команду. Во всяком случае, в той ее части, что касается атаки. И строить ему придется по ходу пьесы.

Главные потери «Шахтера» – Даниил Сикан, Александр Зубков и Тарас Степаненко. И если уход в чемпионат Турции ветерана Степаненко можно считать проводами на заслуженный отдых, то вот потерю первых двух сложно компенсировать. Особенно Сикана, ведь теперь из номинальных форвардов доступен лишь нестабильный и травматичный Траоре.

В то же время нужно отметить, что «Шахтер» приобрел очень качественного игрока атаки Элиаса, который, скорее всего, и будет исполнять роль единственного форварда.

ФК Шахтер

Следует так же отметить, что наконец-то раскрылись (во всяком случае, на сборах) и предыдущие дорогостоящие бразильцы – Марлон, Кевин и Педринью. Да и Эгиналдо. Если этим парням будет сопутствовать и удача, если они поймают кураж, то, безусловно, еще навяжут динамовцам борьбу за чемпионство. Но вряд ли даже кураж поможет отыграть как минимум семь очков форы.

Прогноз Sport.ua: 2-е место

Кривбасс

Команда Юрия Вернидуба долго запрягала, но, в конце концов, таки сумела под конец первой части сезона раскочегариться. Номинально, «Кривбасс» может еще навязать борьбу и за третье место, ведь отставание от того третьего места – всего два пункта.

Но по факту вряд ли «красно-черные» будут и в нынешнем сезоне бороться за призовые места. За высокие – безусловно, но выше – вряд ли. И это не просто интуиция нам такое подсказывает. Дело в том, что нынешней зимой «Кривбасс» не был столь активен на трансферном рынке.

Судите сами: ушли Тимур Стецьков, Александр Драмбаев и Джихад Бизимана. Получается, что с их уходом у команды возникли определенные проблемы в центре поля и в центре защиты. Пришедшие (Владимир Виливальд, Владислав Семотюк и два легионера – Глейкер Мендоса и Клемент Икенна) попытаются минимизировать потери, но на это уйдет время.

К тому же, с точки зрения кадрового потенциала не только три первые в турнирной таблице команды смотрятся поинтереснее «Кривбасса», но и «Полесье».

Прогноз Sport.ua: 5-е место

Полесье

А в Житомире постоянный движ. Успевай лишь запоминать фамилии. Или не успевай.

Главная потеря «Полесья» нынешней зимой – уход в МЛС молодого защитника Артема Смолякова. Но зато на этом трансфере «волки» наварили, если верить СМИ, два миллиона евро. Примерно на столько они и потратились.

Продолжая тему потерь. Ушли Луифер Эрнандес, Эмиль Мустафаев, Дмитрий Шастал и Богдан Кушниренко. То есть те, кто уже не был основным.

ФК Полесье. Александр Андриевский

Что же касается приобретений, то там тоже весело. Однако, в этот раз, среди новых лиц «Полесья» – лишь одно знакомое: экс-динамовце Андриевский. Остальные – легионеры: Факундо Батиста, Томер Йосефи, Офер Битон, Энди Хадрой и Андре Гонсалес. Кто все эти люди, и с чем «их едят» – сказать сложно. Будем разбираться уже по ходу чемпионата.

Тем не менее, рискнем предположить, что на финише именно команда Имада Ашура подопрет медальный подиум.



Прогноз Sport.ua: 4-е место

Карпаты

Слияние «Карпат» с «Рухом», которое, как оказалось, и не слияние вовсе, существенно запутало карты с точки зрения дальнейших перспектив обоих львовских коллективов. И если относительно «зелено-белых» можно утверждать хотя бы то, что они усилились, то вот о перспективах «желто-черных» вообще говорить очень сложно.

«Карпаты» пополнились сразу четырьмя игроками «Руха»: Алексеем Сычом, Игорем Краснопиром, Олегом Федором и Ильей Квасницей. Плюс упомянутый Стецьков из «Кривбасса». И плюс аргентинец Патрисио Танда. А еще плюс – неплохой и так состав, который уже был.

ФК Карпаты

А из минусов – как всех их собрать, притереть и адаптировать. Это длительный процесс. Посему и место итоговое «лишь» шестое.

Прогноз Sport.ua: 6-е место

Рух

Лишь две команды в нынешний зимний антракт больше теряли, нежели приобретали. И одна из этих команд – понятное дело, «Рух». Весь «ликвид» команды Виталия Пономарева оказался в «Карпатах». Взамен, то есть из «Карпат», «желто-черные» получили Артура Рябова и Юрия Тлумака. Также игроками «Руха» стали Артур Ременяк и Олег Горин. О потерях команды Пономарева было сказано выше.

Если принять во внимание тот факт, что теперь уже «Рух» якобы не будет сливаться с «Карпатами», то получается, что и терять место в элите «желто-черные» вряд ли намерены.

Имеющегося турнирного багажа команде должно хватить, чтобы сберечь прописку в элите. И даже чтобы не играть в стыках.

Прогноз Sport.ua: 12-е место

Заря

Существенный приобретений нет, как и потерь нет. Вернулся в португальскую «Эштрелу» Алиун Ндур. Пришли в «Зарю» Деян Попара, Иван Головкин и Владимир Белоцерковец.

Но главное в этой связи то, что Младен Бартулович наконец-то получил возможность самостоятельно готовить команду в течение длительного времени.

Бороться за высокие места уже поздно, но и ниже опускаться совсем не с руки.

Прогноз Sport.ua: 7-е место

Верес

Один из главный возмутителей спокойствия в первой части сезона на промежуточном финише сумел сберечь практически всех своих основных исполнителей. За исключением Яго, который перебрался в «Ригу».

Ушел из команды и некогда основной форвард Марко Мрвальевич. А пришел – опытнейший полузащитник Игорь Харатин.

Имеющего кадрового набора «народному клубу» должно хватить, чтобы в этот раз обойтись без стыковых поединков.



Прогноз Sport.ua: 10-е место

ЛНЗ

Одному Всевышнему известно, чего ожидать от этой команды. Под рукой и у предыдущего наставника, Андреса Карраско, был вполне конкурентный состав, однако испанец с тем составом не совладал. Теперь вот пришел черед совладать или нет Роману Григорчуку. Должно быть, как минимум, интересно.

Тем более, что черкасский клуб снова провел впечатляющую трансферную кампанию на «вход»: Кушниренко, Драмбаев, Танковский и молодой Якименко.

ФК ЛНЗ. Вячеслав Танковский

О борьбе за высокие места в этом сезоне «аграриям» уже вряд ли получится мечтать, но вот на локальные подвиги они способны.

Прогноз Sport.ua: 8-е место

Колос

После Руслана Костышина «Колос» все еще пытается по привычке декларировать борьбу за высокие места, однако в реальности выходит иначе. Пока что ковалевцы борются за то, чтобы избежать стыковых матчей.

Есть целый ворох объективных причин (да и субъективных тоже), почему «Колосу» удастся без особых проблем избежать печальной участи. Главная причина: кадровая. По меркам УПЛ, в «Колосе» собраны вполне квалифицированные футболисты.

ФК Колос. Николай Ковталюк (№22)

В этот раз громких входящих трансферов в команде из Киевской области практически нет. Пришел из «Ворсклы» Николай Ковталюк. Есть и два легионера: Штефан Вледою и Аринально Рапай.

А вот на выход – больше: Гитис Паулаускас, Денис Безбородько, Диего Сантос, Антон Салабай и Олег Ильин.

Прогноз Sport.ua: 9-е место

Ворскла

Повторное приглашение на тренерский мостик ворсклян Юрия Максимова не стало панацеей для команды. Поначалу казалось, что новый-старый тренер сумел достучаться до своих подопечных, но в итоге «Ворскла» провалила финиш осеннего полусезона.

Однако, несмотря на анонсированную Максимовым большую чистку, во время зимнего антракта Полтаву покинуло четверо: Виктор Корниенко, Николай Ковталюк, Александр Черноморец и Демир Шкриель. Уход Ильи Крупского в «Металлист 1925» - это не чистка, а зарабатывание денег. К тому же, этот защитник остаток сезона проведет все равно в «Ворскле».

А вот новобранцев больше: Антон Салабай, Мильот Авдюли, Навин Малыш, Евгений Пасич, Фернан Фаеррон и, внимание, Владислав Кулач.

Со всей это чехардой Максимову еще предстоит разобраться. Прогнозируем, что разберется. В том смысле, что в «переходняках» его команда играть не будет.

Прогноз Sport.ua: 11-е место

Левый берег

Этой команде удалось получить путевку в элитный дивизион в самый последний момент. Уже тогда, когда она собиралась продолжать свои выступления в Первой лиге. Но волею судьбы пришлось играть «этажом выше». Поэтому провала избежать не удалось.

Однако осенью казалось, что «Левый берег» сумеет в зимний антракт провести серьезную кадровую работу. Но на данный момент может констатировать, что эту серьезную работу пристоличный клуб не провел.

Лишь Шастала можно назвать реальным усилением. А вот кто такие Андрей Ризнык, Илья Караващенко и бразилец Диего – только предстоит узнать.

Потерь среди основы нет. Но наш прогноз все равно неутешителен: вылет в Первую лигу.

Прогноз Sport.ua: 15-е место

Оболонь

По меркам нынешней «Оболони» столичный клуб неплохо усилился. Пришли опытные Олег Ильин и Денис Устименко. На выход в команде Сергея Шищенко нет никого.

Еще один плюс – Шищенко получил возможность не по ходу делать правки, а самостоятельно готовить команду под свое видение игры.

Этого должно хватить, чтобы избежать прямого вылета. Но не более того.

Прогноз Sport.ua: 14-е место

Черноморец

Команду Александра Бабича покинули Александр Васильев и Иван Петряк. Новички – тоже серьезные по нашим меркам: Денис Безбородько и Эмиль Мустафаев.

В любом случае, во второй части сезона у «моряков» вряд ли повторится ситуация со стартовым поединком чемпионата, когда не нашлось игроков для полного протокола.

На наш субъективный взгляд, «Черноморец» избежит прямого вылета.



Прогноз Sport.ua: 13-е место

Ингулец

Выше было упомянуто о двух коллективах, которые нынешней зимой больше теряли. Второй такой коллектив – «Ингулец».

Команду покинули Владимир Виливальд и Владимир Билоцерковец – одни из немногих, кто способен играть на хорошем уровне. А среди новичков – сплошь малоизвестные фамилии.

И даже если команда Василия Кобина все оставшиеся свои матчи проведет в родных стенах, вряд ли ей удастся выбраться из зоны вылета. Слишком слабый ее кадровый потенциал. Слишком токсична атмосфера в том клубе.

Прогноз Sport.ua: 16-е место