УПЛ возвращается. Стали известны составы Колоса и Черноморца
Чемпионат Украины возобновляется после зимней паузы
21 февраля в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Колос» из Ковалевки и одесский «Черноморец».
Игра состоится на стадионе «Колос» в Ковалевке. Начало в 15:30.
Обе команды активно провели зимнюю паузу как в плане товарищеских матчей, так и на трансферном рынке.
Главные тренеры уже определились с основными составами.
«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Владой, Демченко, Гагно, Ррапай, Третьяков, Великан, Ковталюк
«Черноморец»: Рудько, Кратов, Скиба, Кисель, Ермаков, Шпорн, Габелок, Янаков, Мустафаев, Безбородько, Райан
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