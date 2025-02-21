УПЛ возвращается. Стали известны составы Колоса и Черноморца

21 февраля в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Колос» из Ковалевки и одесский «Черноморец».

Игра состоится на стадионе «Колос» в Ковалевке. Начало в 15:30.

Обе команды активно провели зимнюю паузу как в плане товарищеских матчей, так и на трансферном рынке.

Главные тренеры уже определились с основными составами.

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Владой, Демченко, Гагно, Ррапай, Третьяков, Великан, Ковталюк

«Черноморец»: Рудько, Кратов, Скиба, Кисель, Ермаков, Шпорн, Габелок, Янаков, Мустафаев, Безбородько, Райан