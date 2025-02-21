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Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 14:34 | Обновлено 21 февраля 2025, 14:44
974
0

УПЛ возвращается. Стали известны составы Колоса и Черноморца

Чемпионат Украины возобновляется после зимней паузы

21 февраля 2025, 14:34 | Обновлено 21 февраля 2025, 14:44
974
0
УПЛ возвращается. Стали известны составы Колоса и Черноморца
ФК Колос Ковалевка

21 февраля в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Колос» из Ковалевки и одесский «Черноморец».

Игра состоится на стадионе «Колос» в Ковалевке. Начало в 15:30.

Обе команды активно провели зимнюю паузу как в плане товарищеских матчей, так и на трансферном рынке.

Главные тренеры уже определились с основными составами.

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Владой, Демченко, Гагно, Ррапай, Третьяков, Великан, Ковталюк

«Черноморец»: Рудько, Кратов, Скиба, Кисель, Ермаков, Шпорн, Габелок, Янаков, Мустафаев, Безбородько, Райан

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Колос - Черноморец Колос Ковалевка стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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