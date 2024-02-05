Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-партнер Крооса по команде просит его не завершать карьеру
Испания
05 февраля 2024, 19:56 |
149
0

Экс-партнер Крооса по команде просит его не завершать карьеру

Иско хочет наслаждаться игрой немца

05 февраля 2024, 19:56 |
149
0
Экс-партнер Крооса по команде просит его не завершать карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник «Бетиса» Иско в комментариях к посту игрока «Реала» Тони Крооса в Инстаграме попросил немца не завершать карьеру:

«Тони, пожалуйста, не завершай карьеру. Позволь нам наслаждаться твоей игрой еще 2-3 годы», – написал 31-летний испанец.

Иско в течение 8 лет был партнером Крооса по «Реалу». Контракт 34-летнего немца действует до лета 2024 года, хавбек всерьез рассматривает возможность завершения карьеры в конце нынешнего сезона.

Вчера «Реал» сыграл вничью 1:1 в мадридском дерби з «Атлетико».

По теме:
Эден АЗАР: «В футбольном плане Роналду не лучше меня»
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Реал хочет купить 18-летнего центрбека Лилля, за него просят 60 млн евро
Иско Тони Кроос Реал Мадрид Бетис завершение карьеры Instagram
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
Футбол | 05 февраля 2024, 07:18 1
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки
В Испании оценили игру Лунина против Атлетико. Указали и на недостатки

Украинский вратарь провел матч против «матрасников» в стартовом составе

Жизнь после Хави: Гвардиола, Мичел, Де Дзерби или Моуринью?
Футбол | 05 февраля 2024, 13:05 18
Жизнь после Хави: Гвардиола, Мичел, Де Дзерби или Моуринью?
Жизнь после Хави: Гвардиола, Мичел, Де Дзерби или Моуринью?

Sport.ua – о том, кто возглавит «Барселону» в следующем сезоне

Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
Теннис | 05.02.2024, 07:00
Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
Ожидаемое фиаско Ястремской, Украина проиграла США, титул для Остапенко
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
Футбол | 05.02.2024, 06:10
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
ОФИЦИАЛЬНО. Австрийский клуб подписал украинского защитника
Футбол | 05.02.2024, 17:15
ОФИЦИАЛЬНО. Австрийский клуб подписал украинского защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Австрийский клуб подписал украинского защитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
04.02.2024, 21:22 2
Футбол
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
Самая дорогая сборная выбыла из Кубка Азии, пропустив на 90+6 минуте
03.02.2024, 17:15 5
Футбол
Усик признался, когда поверит в проведение боя с Фьюри
Усик признался, когда поверит в проведение боя с Фьюри
04.02.2024, 09:32 1
Бокс
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
04.02.2024, 07:11 22
Футбол
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
Гаттузо не до Шахтера. СМИ пишут, что его семья стала жертвой вымогателей
04.02.2024, 11:05 11
Футбол
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
03.02.2024, 19:01 3
Бокс
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
03.02.2024, 21:03 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем