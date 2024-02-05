Экс-партнер Крооса по команде просит его не завершать карьеру
Иско хочет наслаждаться игрой немца
Полузащитник «Бетиса» Иско в комментариях к посту игрока «Реала» Тони Крооса в Инстаграме попросил немца не завершать карьеру:
«Тони, пожалуйста, не завершай карьеру. Позволь нам наслаждаться твоей игрой еще 2-3 годы», – написал 31-летний испанец.
Иско в течение 8 лет был партнером Крооса по «Реалу». Контракт 34-летнего немца действует до лета 2024 года, хавбек всерьез рассматривает возможность завершения карьеры в конце нынешнего сезона.
Вчера «Реал» сыграл вничью 1:1 в мадридском дерби з «Атлетико».
🗣️ Isco to Toni Kroos: “Toni please, don’t retire. Let us enjoy you for 2 or 3 more years.” pic.twitter.com/EiENvLkcz6— Madrid Zone (@theMadridZone) February 5, 2024
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