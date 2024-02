Остапенко уверенно разбила россиянку и выиграла титул на турнире в Линце

Представительница Латвии и 12-я ракетка мира Алена Остапенко выиграла титул на турнире серии WTA 500 в Линце (Австрия), который проводился на хардовых покрытиях в помещении.

В финале латвийка в двух сетах уверенно обыграла «нейтралку» Екатерину Александрову (WTA 21) за 1 час и 11 минут.

WTA 500 Линц. Хард в помещении. Финал

Алена Остапенко (Латвия) [1] – Екатерина Александрова [2] – 6:2, 6:3

Это была 10-я встреча теннисисток. Счет в очных поединках стал равным, 5:5.

Для Остапенко это второй титул в 2024 году и восьмой в карьере. В январе Алена взяла трофей на соревнованиях WTА 500 в Аделаиде.

