В 2023 году в финале играла Цуренко. Кто выиграл турнир WTA 250 в Таиланде?

4 февраля состоялся финальный матч на хардовом турнире серии WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

В поединке за трофей сошлись вторая сеяная Чжу Линь (Китай, WTA 45) и «нейтральная» теннисистка Диана Шнайдер (WTA 108). К сожалению, матч завершился в трех сетах победой Шнайдер за 2 часа и 1 минуту.

WTA 250 Хуахин. Хард. Финал

Диана Шнайдер – Чжу Линь (Китай) [2] – 6:3, 2:6, 6:1

Это была вторая встреча теннисисток. Китаянка проиграла 2-й очный поединок.

Чжу Линь не сумела защитить титул. В прошлом году в финале соревнований в Таиланде она обыграла украинку Лесю Цуренко со счетом 6:4, 6:4.

Для Дианы это первый трофей на уровне WTA.

