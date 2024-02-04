В 2023 году в финале играла Цуренко. Кто выиграл турнир WTA 250 в Таиланде?
Чжу Линь не сумела защитить трофей, уступив в поединке за титул Диане Шнайдер
4 февраля состоялся финальный матч на хардовом турнире серии WTA 250 в Хуахине (Таиланд).
В поединке за трофей сошлись вторая сеяная Чжу Линь (Китай, WTA 45) и «нейтральная» теннисистка Диана Шнайдер (WTA 108). К сожалению, матч завершился в трех сетах победой Шнайдер за 2 часа и 1 минуту.
WTA 250 Хуахин. Хард. Финал
Диана Шнайдер – Чжу Линь (Китай) [2] – 6:3, 2:6, 6:1
Это была вторая встреча теннисисток. Китаянка проиграла 2-й очный поединок.
Чжу Линь не сумела защитить титул. В прошлом году в финале соревнований в Таиланде она обыграла украинку Лесю Цуренко со счетом 6:4, 6:4.
Для Дианы это первый трофей на уровне WTA.
The MOMENT ✨— wta (@WTA) February 4, 2024
Diana Shnaider is crowned the champion in Thailand after defeating Zhu Lin 6-3, 2-6, 6-1. #ThailandOpen pic.twitter.com/DAYjys9FBS
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