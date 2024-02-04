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WTA
04 февраля 2024, 17:14 | Обновлено 04 февраля 2024, 18:16
368
1

В 2023 году в финале играла Цуренко. Кто выиграл турнир WTA 250 в Таиланде?

Чжу Линь не сумела защитить трофей, уступив в поединке за титул Диане Шнайдер

04 февраля 2024, 17:14 | Обновлено 04 февраля 2024, 18:16
368
1
В 2023 году в финале играла Цуренко. Кто выиграл турнир WTA 250 в Таиланде?
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжу Линь

4 февраля состоялся финальный матч на хардовом турнире серии WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

В поединке за трофей сошлись вторая сеяная Чжу Линь (Китай, WTA 45) и «нейтральная» теннисистка Диана Шнайдер (WTA 108). К сожалению, матч завершился в трех сетах победой Шнайдер за 2 часа и 1 минуту.

WTA 250 Хуахин. Хард. Финал

Диана Шнайдер – Чжу Линь (Китай) [2] – 6:3, 2:6, 6:1

Это была вторая встреча теннисисток. Китаянка проиграла 2-й очный поединок.

Чжу Линь не сумела защитить титул. В прошлом году в финале соревнований в Таиланде она обыграла украинку Лесю Цуренко со счетом 6:4, 6:4.

Для Дианы это первый трофей на уровне WTA.

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WTA Хуахин Диана Шнайдер Чжу Линь
Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
ох і свиня страшна ця Шнайдер, ну чому такі страхомудні ці кацапки, красунь там раз-два і все, і то коріння у них українське або татарське
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