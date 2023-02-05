Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) не смогла стать чемпионкой турнира WTA 250 в Хуахине.

В матче за титул украинка проиграла третьей ракетке Китая Чжу Линь (№54 WTA).

Хуахин. Финал

Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 4:6, 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Цуренко сыграла шестой финал на уровне WTA и второй раз осталась без титула. Чжу Линь впервые стала победительницей соревнований такого уровня.

С понедельника Леся вернется в первую сотню мирового рейтинга.