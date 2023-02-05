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  4. Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA
WTA
05 февраля 2023, 14:25 |
577
8

Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA

Леся сыграла шестой финал на уровне WTA и во второй раз осталась без титула

05 февраля 2023, 14:25 |
577
8
Цуренко проиграла финал в Хуахине, но вернется в первую сотню рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) не смогла стать чемпионкой турнира WTA 250 в Хуахине.

В матче за титул украинка проиграла третьей ракетке Китая Чжу Линь (№54 WTA).

Хуахин. Финал
Леся Цуренко (Украина) – Чжу Линь (Китай) – 4:6, 4:6

Это была вторая встреча теннисисток, счет сравнялся.

Цуренко сыграла шестой финал на уровне WTA и второй раз осталась без титула. Чжу Линь впервые стала победительницей соревнований такого уровня.

С понедельника Леся вернется в первую сотню мирового рейтинга.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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introvert
Поки вистачало сил, Леся грала цікавіше, натомість китаянка - потужніше. Силовий теніс, як це часто буває, побив комбінаційний. Різниця у віці теж далася взнаки. Ну й щоб сподіватися на перемогу, потрібно відігравати хоча б частину брейкпойнтів.
Так чи інакше, виступ Лесі на турнірі справив приємне враження. Вітаю з поверненням у першу сотню!
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+7
Stanislav Matusevych
Шкода, але китаянка виграла заслужено. Не програючи у перестрілках із задньої лінії, мало помиляючись, знаходила можливості для власних атак. Чвертьфінал АО був не випадковим. Леся ж все одно провела успішний турнір, боролася до кінця і повернеться на останній щабель першої сотні.
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+6
u6464u
Леся,дякуєм за турнір, але зі своєю подачею потрібно щось робити .
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+3
Santk86
У Леси сегодня не хватало только одного, хорошей первой подачи, если на приеме она играла достаточно хорошо, то свою подачу отдавала одна за одной, у соперницы было 9 брейпоинтов и 8 она реализовала, в ключевых очках китаянка была гораздо лучше. Но все равно Цуренко надо отдать должное, 4 года она не могла играть 5 матчей на одном турнире. Если у нее не будет проблемы со здоровьем, то она еще поиграет на высоком уровне.
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+2
Павло Бубенко
Прикро, але що поробиш... Час, на жаль, бере своє. Але все ж слід привітати нашу Лесечку з гарною грою! Билася до останнього, і у програші значно молодшій за віком тенісисці вона абсолютно не винна!
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+1
Rocky Balboa
Не шмогла ((( Кто там за кого отомстил, в итоге, что-то я уже запутался.
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0
Александр Ад
Китаянка трошкі краще подавала і ій більше везло,а Леся виглядала зтомленою.Но дякуюемо ії за боротьбу -це приклад іншим нашим тенісистам
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0
Sashamar
Однак... Здавалось, що китаянка ніхто і звати її ніяк. А вона ж на АО у Тайхманн і Саккарі виграла...
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0
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