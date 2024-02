А дальше так сможет? Хойлунд побил рекорд Роналду

В победном матче против против «Вулверхэмптона» (4:3) нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд записал себе в актив гол + пас.

Датчанин стал самым молодым футболистом клуба, набравшим как минимум 1+1 по системе гол+пас в двух играх АПЛ подряд. На момент матча ему было 20 лет и 362 дня.

Предыдущим рекордсменом был Криштиану Роналду. Криштиану Роналду оформил подобное достижение в 2007 году, когда ему был 21 год.

Форвард пришел в «МЮ» летом прошлого года. За него заплатили «Аталанте» 74 млн евро. Расмус плохо начинал в АПЛ. Свой первый гол нападающий забил лишь 26 декабря 2023 года, когда «дьяволы» играли с «Астон Виллой» в 19-м туре чемпионата.

