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Англия
26 января 2024, 17:05 | Обновлено 26 января 2024, 17:08
578
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ усилился вратарем мадридского Атлетико

В нынешнем сезоне Иво Грбич не провел за «матрасников» ни одного матча

26 января 2024, 17:05 | Обновлено 26 января 2024, 17:08
578
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ усилился вратарем мадридского Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Иво Грбич

Английский «Шеффилд Юнайтед» объявил на своем официальном сайте о переходе вратаря мадридского «Атлетико» Иво Грбича.

28-летний хорват подписал с «шершнями» контракт до лета 2027-го, пока неизвестно, какую компенсацию получит «Атлетико» за своего вратаря.

Отметим, что Грбич перешел в «Атлетико» из загребской «Локомотивы» в августе 2020 года. Сезон-2021/2022 провел в аренде во французском «Лилле», по окончании которого вернулся назад. В сезоне-2022/2023 сыграл за «матрасников» во всех турнирах 13 матчей, в которых пропустил 14 мячей. А вот с начала нынешнего сезона не провел за мадридцев ни одного матча, находясь за спиной опытного Яна Облака.

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Атлетико Мадрид Шеффилд Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Лилль Локомотива Загреб
Источник Шеффилд Юнайтед
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