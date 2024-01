ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ усилился вратарем мадридского Атлетико

Английский «Шеффилд Юнайтед» объявил на своем официальном сайте о переходе вратаря мадридского «Атлетико» Иво Грбича.

28-летний хорват подписал с «шершнями» контракт до лета 2027-го, пока неизвестно, какую компенсацию получит «Атлетико» за своего вратаря.

Отметим, что Грбич перешел в «Атлетико» из загребской «Локомотивы» в августе 2020 года. Сезон-2021/2022 провел в аренде во французском «Лилле», по окончании которого вернулся назад. В сезоне-2022/2023 сыграл за «матрасников» во всех турнирах 13 матчей, в которых пропустил 14 мячей. А вот с начала нынешнего сезона не провел за мадридцев ни одного матча, находясь за спиной опытного Яна Облака.

Welcome to the Bladesmen, Ivo Grbić 🧤🇭🇷 pic.twitter.com/JhfYISyk5J